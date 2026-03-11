Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο που προβλημάτισε τους followers - «Βροχή» τα σχόλια

Μία τυπική επίσκεψη στον γυναικολόγο της πραγματοποίησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου η Ιωάννα Τούνη και όπως σε αρκετές στιγμές της καθημερινότητάς της, πήρε μαζί τους... followers της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμές από τον ετήσιο γυναικολογικό της έλεγχο, ωστόσο ένα στιγμιότυπο από τον υπέρηχο ήταν αυτό που προκάλεσε έντονη κινητικότητα στα μηνύματα που δέχτηκε από τους followers της.

«Συμπεθέρες μου σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο».

Κατά τη διάρκεια του υπερήχου, η γυναικολόγος εξηγούσε στην Ιωάννα Τούνη τι ακριβώς φαινόταν στην οθόνη, ενώ εκείνη κατέγραφε το στιγμιότυπο για τα social media. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο σημείο στην εικόνα ήταν αρκετό για να τραβήξει την προσοχή των followers της και να δημιουργήσει απορίες.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η influencer άρχισε να δέχεται δεκάδες μηνύματα από χρήστες που τη ρωτούσαν αν είναι έγκυος, παρερμηνεύοντας αυτό που εμφανιζόταν στον υπέρηχο. Η ίδια, βλέποντας την έκταση που πήρε το θέμα, έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να βάλει τέλος στις φήμες.

«Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες».

