Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απαιτεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ιρανικές επιθέσεις κατά 7 κρατών πρέπει να παύσουν άμεσα

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απαιτεί το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις σε κράτη του Κόλπου

Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026, στην έδρα του ΟΗΕ. 

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του εναντίον των κρατών του Κόλπου.

Συγκεκριμένα το ψήφισμα αναφέρει ότι οι ιρανικές επιθέσεις παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και αποτελούν «σοβαρή απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Το ψήφισμα, που έλαβε το πράσινο φως με 13 ψήφους υπέρ και δύο αποχές, «απαιτεί την άμεση παύση όλων των επιθέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εναντίον του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Ομάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιορδανίας».

Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση για αποκλιμάκωση στον Λίβανο

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ συνεδρίασε για την κατάσταση στον Λίβανο έπειτα από αίτημα της Γαλλίας, που υποστηρίχθηκε από το Μπαχρέιν, τη Δανία, την Ελλάδα, τη Λετονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν τους πρέσβεις των κρατών-μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ότι η κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει μαζικούς εκτοπισμούς, αύξηση των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Νέα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν την κλίμακα του εκτοπισμού που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή: σχεδόν 977.200 άνθρωποι είναι πλέον εσωτερικά εκτοπισμένοι στις πληγείσες περιοχές. Ταυτόχρονα, περίπου 17.700 Λιβανέζοι και Ιρανοί έχουν περάσει σε γειτονικές χώρες.

Η Ελλάδα υπογράμμισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στον Λίβανο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους για αμάχους και για την Aποστολή του ΟΗΕ (UNIFIL).

Τόνισε ότι «ο Λίβανος είναι θύμα ενός πολέμου που δεν επέλεξε», καταδικάζοντας τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και επισημαίνοντας ότι η οργάνωση «πρέπει να αφοπλιστεί αμέσως».

Επανέλαβε ότι το λιβανικό κράτος αποτελεί «τη μόνη νόμιμη αρχή» για στρατιωτικές αποφάσεις, χαιρετίζοντας την απαγόρευση στρατιωτικής δράσης της Χεζμπολάχ από το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου.

Παράλληλα, αναγνώρισε «το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζοντας όμως ότι απαιτείται πλήρης εφαρμογή της Απόφασης 1701, της Συμφωνίας του 2024 για κατάπαυση του πυρός και αποφυγή νέας κλιμάκωσης.

«Καλούμε όλα τα μέρη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, μετατρέποντας ενδεχομένως μια κρίση σε ευκαιρία για μακροπρόθεσμη ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος πρέσβης Αγ. Μπαλτά.

Η Κυπριακή Δημοκρατία που συμμετείχε στη συνεδρίαση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα μέρη για «ύψιστη αυτοσυγκράτηση».

Η πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Μαρία Μιχαήλ τόνισε μεταξύ άλλων ότι "οι άμαχοι πρέπει πάντοτε να προστατεύονται» και ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο οφείλει να τηρείται πλήρως".

Χαιρέτισε τις δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του Λιβάνου, ο οποίος καταδίκασε έντονα τις αναφερόμενες επιθέσεις με drones που ενδέχεται να προήλθαν από λιβανικό έδαφος προς την Κύπρο.

Επίσης τόνισε ότι το μονοπώλιο της νόμιμης βίας πρέπει να ανήκει αποκλειστικά στις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις» και ότι «η διπλωματία παραμένει η καλύτερη οδός για διαρκή αποκλιμάκωση».

Οι ΗΠΑ στήριξαν το δικαίωμα του Ισραήλ στην νόμιμη άμυνα και καταδίκασαν τη Χεζμπολάχ, περιγράφοντας την οργάνωση ως εντολοδόχο του Ιράν που δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λιβανικού λαού.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικλ Γουόλτς δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ και του Ιράν, το οποίο χαρακτήρισε ως τον κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως. Χαιρέτισε την απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης της 2ας Μαρτίου να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό βήμα για την αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας.

Μια προτομή του αποθανόντος Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί στέκεται μπροστά από ένα κατεστραμμένο κτίριο που στεγάζονταν ένα υποκατάστημα της Al-Qard Al-Hassan, ενός μη τραπεζικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που διαχειρίζεται η Χεζμπολάχ, το οποίο χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Νταχίγιε, στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο Λίβανο, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026

Ο κ. Γουόλτς κάλεσε επίσης τις λιβανικές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως την απόφαση και να επαναβεβαιώσουν τον έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Ισραήλ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ενεργεί στον Λίβανο για να σταματήσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία, όπως υποστηρίζει, έχει εξαπολύσει εκατοντάδες ρουκέτες, πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων από τις αρχές Μαρτίου.

Ο πρέσβης του Ισραήλ Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι ισραηλινές οικογένειες συνεχίζουν να τρέχουν στα καταφύγια, καθώς τα πλήγματα στοχεύουν πόλεις κοντά στα σύνορα.

Κατηγόρησε το Ιράν ότι χρηματοδοτεί και κατευθύνει τη Χεζμπολάχ, περιγράφοντας την οργάνωση ως εντολοδόχο που δρα κατά παράβαση της Απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία απαιτεί η περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι να είναι απαλλαγμένη από ένοπλες ομάδες.

Ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ στηρίζει τις προσπάθειες της λιβανικής κυβέρνησης να περιορίσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, αλλά προειδοποίησε ότι εάν οι λιβανικές αρχές δεν ενεργήσουν, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να εξαλείψει την απειλή.

Ο πρέσβης του Λίβανου Άχμαντ Αράφα ανέφερε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η χώρα έχει συρθεί σε μια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ την οποία «δεν επέλεξε», ενώ οι άμαχοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απώλειες, καταστροφές και εκτοπισμό.

Δήλωσε ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εξαναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με πολλούς να μην διαθέτουν επαρκές καταφύγιο, καθώς συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές και οι προειδοποιήσεις εκκένωσης.

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Τόνισε ότι η λιβανική κυβέρνηση απέρριψε την πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου και έχει λάβει μέτρα για να επαναβεβαιώσει την κρατική εξουσία, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της οργάνωσης και της απαίτησης να παραδώσει τα όπλα της στο κράτος.

Ο πρέσβης Αράφα δήλωσε επίσης ότι η χώρα είναι έτοιμη να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό διεθνή αιγίδα, προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιλυθούν τα εκκρεμή ζητήματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Η Γαλλία έκανε έκκληση να σταματήσουν οι επιθέσεις και καταδίκασε τα πλήγματα εναντίον ειρηνευτικών αποστολών. Ο πρέσβης της Γαλλίας Ζερόμ Μποναφόν προειδοποίησε ότι ο Λίβανος παρασύρεται και πάλι σε μια σύγκρουση που η χώρα δεν αντέχει. Δήλωσε ότι οι άμαχοι πληρώνουν βαρύ τίμημα, με εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους εν μέσω της κλιμακούμενης εχθροπραξίας.

Κάλεσε τη Χεζμπολάχ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ, ενώ παράλληλα προέτρεψε το Ισραήλ να σεβαστεί την κυριαρχία του Λιβάνου και να τερματίσει τις μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Μποναφόν υπογράμμισε ότι οι άμαχοι και στις δύο πλευρές πρέπει να προστατευθούν, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη του για τις επιθέσεις κατά των κυανόκρανων του ΟΗΕ.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι ανησυχεί βαθύτατα για την κλιμακούμενη βία κατά μήκος της Μπλε Γραμμής και για τον αυξανόμενο αντίκτυπό της στους αμάχους. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος Τζέιμς Καριούκι δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν, προειδοποιώντας ότι παρασύρουν και πάλι τους αμάχους του Λιβάνου σε μια σύγκρουση που δεν θέλουν.

Εξέφρασε ανησυχία για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού εκτοπισμού και της αυξανόμενης πίεσης στις υπηρεσίες υγείας. Κάλεσε το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως όσον αφορά την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών.

Διασώστες ελέγχουν ένα κατεστραμμένο κτίριο που χτυπήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ναμπατίγιε, στο νότιο Λίβανο, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari)

Η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ρωσίας Άννα Εβστιγκνέγεβα δήλωσε ότι η πρόσφατη βία στον Λίβανο συνδέεται με την ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Η κ. Εβστιγκνέγεβα δήλωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες της Ουάσιγκτον και του Τελ Αβίβ βυθίζουν τη Μέση Ανατολή βαθύτερα στην αστάθεια, με τον Λίβανο να υφίσταται εκ νέου τις συνέπειες.

Καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις «σε πολιτικούς και διπλωματικούς χώρους», συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στη Ναμπατίγια έπειτα από πυραυλικό πλήγμα.

Η Κίνα δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμακούμενη βία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής και πρέπει να περιοριστεί επειγόντως. Ο πρέσβης Φου Κονγκ κάλεσε σε άμεση κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός.

Εξέφρασε ανησυχία για τον αυξανόμενο φόρο αίματος μεταξύ των αμάχων μετά τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, όπως ανέφερε, έχουν σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Ο κ. Φου καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις κατά αμάχων και διπλωματικού προσωπικού, καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και ζητώντας από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το λιβανικό έδαφος.

