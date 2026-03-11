Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα μία ηχογραφημένη συνομιλία δύο πιλότων κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, στο ηχητικό ακούγεται ένας Αμερικανός πιλότος μαχητικού και ένας Ισραηλινός πιλότος μαχητικού αεροσκάφους που συντονίζονται στις επιχειρήσεις.

Στην ηχογράφηση ακούγεται ο Ισραηλινός πιλότος να λέει στα αγγλικά στον Αμερικανό πιλότο: «Είναι τιμή μας να πολεμάμε μαζί σας. Κάνετε μία εξαιρετική δουλειά».

«Σας ευχαριστώ πολύ επίσης κύριοι. Σας παρακαλώ να είστε ασφαλείς εκεί έξω. Χτυπήστε δυνατά. Τα λέμε», απαντά ο Αμερικανός πιλότος.

