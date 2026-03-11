Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου 

Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου, είπε ο Τούρκος πρόεδρος

Newsbomb

Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκκληση για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή στη διπλωματία απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα με πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικών ομάδων.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τόνισε ότι η Άγκυρα εργάζεται για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

Σε μία ακόμη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την πολιτική του.

«Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα».

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις και στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων.

erdogan.jpg

«Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επωφεληθούμε από τον πόνο των άλλων. Η στάση μας στην κρίση του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου».

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή των εμπλεκομένων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες, ώστε να αποσυρθούν τα χέρια από τις σκανδάλες, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν τα μέρη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.

«Μας απασχολεί το πώς θα σβήσουμε αυτή τη φωτιά πριν οι φλόγες μεγαλώσουν περισσότερο, πριν διευρυνθεί κι άλλο ο πύρινος κλοιός, πριν χαθούν περισσότερες ζωές και πριν χυθεί περισσότερο αίμα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Σάντσεθ: Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής – Ταλ Τεκ 76-63: Άνετα στα προημιτελικά της ENBL ο «Γηραιός»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία»

21:49ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Στο πεδίο βολής του ΚΕΝ Θήβας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Η ανάρτησή του

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου 

21:36ΕΥ ΖΗΝ

Botox ή fillers; Πώς λειτουργεί το καθένα - Αποτελέσματα και παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς, Πήλιου

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο στην Έξω Αγυιά- Αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 101-77: Τρομερός «Δικέφαλος» έκανε πάρτι πρόκρισης με εντυπωσιακό Ταϊρί!

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το σκηνικό τις επόμενες ημέρες - Εντείνεται η αστάθεια από την Δευτέρα

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ