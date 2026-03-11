Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

Μια 54χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στην οικία της στη Γιάννουλη Λάρισας, σήμερα στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι Αρχές αστυνομία και ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Μάλιστα οι αστυνομικοί βρίσκονται ακόμη στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα διεξάγοντας έρευνα για το συμβάν, ωστόσο όλα δείχνουν ότι η 54χρονη κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Πηγή: Onlarissa.gr