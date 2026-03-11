Στενά του Ορμούζ: Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση σε ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο

Εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ταϊλανδέζικο φορτηγό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αφού φέρεται να χτυπήθηκε από ιρανικό βλήμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ένα από τα τρία εμπορικά πλοία που αποτέλεσαν στόχο την Τετάρτη, ενώ αρκετά μέλη των πληρωμάτων εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το πλοίο χτυπήθηκε περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, με την πρόσκρουση να προκαλεί πυρκαγιά στο κατάστρωμα.

Οι περισσότερες πηγές αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος εγκατέλειψε το πλοίο μετά το πλήγμα, ενώ ορισμένα μέλη παρέμειναν προκειμένου να συνδράμουν στη διαχείριση της κατάστασης. Ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας, ανέφεραν ότι 20 ναυτικοί διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Ομάν, ενώ τρία μέλη του πληρώματος εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ζημιές και σε άλλα δύο πλοία

Τα άλλα δύο πλοία που επλήγησαν ήταν το One Majesty, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Ιαπωνίας, και το Star Gwyneth, bulk carrier με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Και τα δύο υπέστησαν μερικές ζημιές, ωστόσο σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας τα πληρώματά τους είναι ασφαλή και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

Το Reuters ανέφερε ότι το One Majesty υπέστη μικρές ζημιές από άγνωστο βλήμα περίπου 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας αλ Χαϊμά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατευθύνεται προς ασφαλές αγκυροβόλιο. Το Star Gwyneth φέρεται επίσης να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με ζημιές στο κύτος του πλοίου.

Ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα

Τα περιστατικά εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα στρατηγικό πέρασμα από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κίνηση πλοίων στην περιοχή έχει ήδη μειωθεί σημαντικά, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Η ταυτότητα των δραστών και τα ακριβή αίτια των επιθέσεων παραμένουν υπό διερεύνηση. Ναυτιλιακές υπηρεσίες έχουν καλέσει όλα τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα να διατηρούν το υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.