Πεντάγωνο: Απαγόρευσε την είσοδο σε φωτογράφους που τράβηξαν μη κολακευτικές εικόνες του Χέγκσεθ

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ απαγόρευσε σε φωτογράφους μεγάλων πρακτορείων ειδήσεων να παρευρίσκονται στις ενημερώσεις σχετικά με την τρέχουσα στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στην εφημερίδα Washington Post η απόφαση ελήφθη αφού συνεργάτες του υπουργού Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ έκριναν ως «μη κολακευτικές» τις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στα διεθνή πρακτορεία.

Μία από τις φωτογραφίες του Πιτ Χέγκσεθ που κρίθηκαν ως μη κολακευτικές. ΑΡ

Αρκετά πρακτορεία, μεταξύ των οποίων το Associated Press, το Reuters και το Getty Images, έστειλαν φωτογράφους στην ενημέρωση τύπου του Χέγκσεθ και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγού Νταν Κέιν.

Ωστόσο μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών από ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο, μέλη του προσωπικού του Χέγκσεθ δήλωσαν στους συναδέλφους τους ότι δεν τους άρεσε η εμφάνιση του υπουργού.

Ο Πιτ Χέγκσεθ και ο Νταν Κέιν στην επίμαχη συνέντευξη Τύπου. ΑΡ

Οι βοηθοί του Χέγκσεθ αποφάσισαν να αποκλείσουν τους φωτογράφους από τις δύο επόμενες συνεντεύξεις Τύπου στο Πεντάγωνο, στις 4 και 10 Μαρτίου, σύμφωνα με τις πηγές της Washington Post.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Άνα Κέλι αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του Χέγκσεθ να αποκλείσει τους δημοσιογράφους. Πλέον μόνο οι φωτογράφοι του προσωπικού του Υπουργείου Πολέμου έχουν άδεια να παρευρίσκονται στις συνεντεύξεις Τύπου του Χέγκσεθ.

