Σπείρα Ρομά στη Λάρισα: Απέσπασαν 710.000 ευρώ από πατέρα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Δόλωμα σε όλες τις περιπτώσεις, σε Θεσσαλία, Κυκλάδες κι περιοχές της Αττικής, ήταν η δήθεν πώληση χρυσών λιρών σε τιμή ιδιαίτερα χαμηλή

Δημήτρης Δρίζος

  • Τέσσερα αδέρφια Ρομά συνελήφθησαν για απάτες συνολικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ, με δόλωμα την δήθεν πώληση χρυσών λιρών σε χαμηλή τιμή.
  • Ένα από τα θύματα ήταν επιχειρηματίας στη Λάρισα και πατέρας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που απειλήθηκε με όπλο και έχασε 710.000 ευρώ.
  • Οι δράστες εκβίαζαν τα θύματά τους ζητώντας συνεχώς επιπλέον χρήματα, χρησιμοποιώντας απειλές και τρομοκρατία για να αποσπάσουν ποσά.
  • Τα θύματα αντιλαμβάνονταν αργά την απάτη και συχνά φοβόντουσαν να καταγγείλουν λόγω των απειλών και της βίας που υφίσταντο.
  • Η Δικαιοσύνη καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία της αστυνομίας, ενώ τα θύματα περιμένουν να μάθουν αν μπορούν να ανακτήσουν τα χρήματά τους.
Νέες αποκαλύψεις για την σπείρα των Ρομά που συνελήφθη μετά από συνεχόμενες απάτες με πρόσχημα χρυσές λίρες, ενώ ανάμεσά στα θύματά τους βρίσκεται και ο πατέρας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Οι απατεώνες έφτασαν στο σημείο να κυκλοφορούν με πανάκριβα πολυτελή αυτοκίνητα στην καθημερινότητά τους. Να έχουν ελικοδρόμια στα σπίτια που έμεναν και να κάνουν επίδειξη του πλούτου τους στα social media και όχι μόνο.

Τα θύματά τους πείθονταν από τα λόγια που άκουγαν και έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο. Τέσσερα αδέρφια Ρομά συνελήφθησαν και πλέον κατηγορούνται για απάτες με συνολική λεία άνω του 1.000.000 ευρώ.

Δόλωμα σε όλες τις περιπτώσεις, σε Θεσσαλία, Κυκλάδες κι περιοχές της Αττικής, ήταν η δήθεν πώληση χρυσών λιρών σε τιμή ιδιαίτερα χαμηλή.

Το MEGA αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη μεθοδολογία των συλληφθέντων και το ξέσπασμα ενός εκ των θυμάτων τους. Ενός επιχειρηματία στη Γλυφάδα που όπως λέει έχασε συνολικά 175.000 ευρώ.

«Με εξαπάτησαν με την προϋπόθεση να μου δώσουν λίρες. Δεν μου τις έδωσαν και μου έφαγαν 175.000 ευρώ», ανέφερε θύμα της σπείρας.

Γυναίκα με πολιτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία κατήγγειλε ότι παγιδεύτηκε στα δίχτυα του κυκλώματος και έχασε 143.000 ευρώ. Επιχειρηματίας στη Λάρισα και πατέρας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας απειλήθηκε κάποια στιγμή ακόμα και με όπλο, με αποτέλεσμα να χάσει συνολικά 710.000 ευρώ. Άντρας στην Αθήνα ότι πίστεψε τις υποσχέσεις και έχασε 60.000 ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται σε όλες τις περιπτώσεις να ακολουθούσαν τα ίδια βήματα. Έπειθαν τα υποψήφια θύματα, έπαιρναν προκαταβολικά τα χρήματα για τις χρυσές λίρες και στη συνέχεια εκτόξευαν απειλές. Χωρίς ποτέ να τηρούν τον λόγο τους.

«Στην αρχή μου έλεγαν ότι σε μία βδομάδα θα στα δώσουμε, σε 10 μέρες, σε έναν μήνα. Πήγα έκανα την καταγγελία στην αστυνομία και με το που ανέφερα ότι θα πάω στην αστυνομία να κάνω καταγγελία και να κάνω μήνυση, άρχισαν οι απειλές», υπογράμμισε θύμα των Ρομά.

Όσα έστελνε στα θύματά τους η σπείρα

Τα θύματα καταλάβαιναν πολύ αργά τα λάθη τους. Και τότε όμως, τα 4 αδέρφια φαίνεται πως είχαν έτοιμο το σχέδιό τους.

«Άντε γρήγορα να τελειώνουμε. Μην τολμήσεις να έρθεις με παρέα, έλα μόνος σου. Μόνο με εσένα έχουμε συμφωνήσει, δεν εμπιστευόμαστε άλλους. Κάνε γρήγορα», φέρεται να έχει πει μέλος της σπείρας σε υποψήφιο θύμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όμως, οι φερόμενοι ως δράστες ζητούσαν επιπλέον χρήματα.

«Συναντηθήκαμε σε ένα μέρος στη Γλυφάδα και μόλις με είδαν μου είπαν «μπες μέσα στο αμάξι» και ήταν μέσα στο αμάξι με τα φιμέ τζάμια. Δεν είδα εγώ αν ήταν, ένας δύο ή τρεις. Μπήκα μέσα και ήταν τρεις. Λέω «που είναι οι λίρες;», μου λέει «δώσε μας τα λεφτά να τα δούμε, οι λίρες είναι εδώ». Μόλις έδειξα τα χρήματα μου τα άρπαξαν και μου λέει «βγες έξω»», αποκάλυψε θύμα εξαπάτησης.

Όσο το θύμα επέμενε, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πάρει πίσω έστω ένα μέρος των χρημάτων που είχε δώσει, οι κατηγορούμενοι φέρονται να συνέχιζαν απτόητοι.

«Άλλαξαν τα πράγματα. Τελικά πρέπει να μας δώσεις άλλα 35 χιλιάρικα γιατί οι λίρες μας αξίζουν περισσότερα. Συμφωνήσαμε τώρα, μη τολμήσεις να μας κρεμάσεις γιατί θα έχεις σοβαρό πρόβλημα. Και ό,τι σου λέμε θα γίνει», φέρεται να λέει σε άλλο θύμα, μέλος της σπείρας.

«Με πήραν μετά από 10 λεπτά, μισή ώρα, και μου λένε «τα χρήματα δεν φτάνουν. Πρέπει να φέρεις άλλα 30 χιλιάρικα για να σου δώσουμε τις λίρες». Φοβούμενος εγώ ότι θα χάσω και τα λεφτά, πήγα και τους έφεραν και άλλα λεφτά», δήλωσε το θύμα της σπείρας στο LIVE NEWS.

Μέχρι μάλιστα να τους συναντήσει ξανά με τα επιπλέον χρήματα, στο κινητό του έφταναν μηνύματα.

«Τι κάνεις τόση ώρα; Είμαστε με τους ανθρώπους που θα μας πωλήσουν τις λίρες. Μη διανοηθείς να μας κάνεις ρόμπα. Έχουμε όνομα στον χώρο και έχουμε συμφωνήσει. Τελείωνε», καταγράφονται να λένε στα θύματά τους.

Καμιά από τις υποσχέσεις δεν ήταν αληθινή. Ο επιχειρηματίας ήταν παγιδευμένος.

«Για εσένα δουλεύουμε όλοι και εσύ φοβάσαι ακόμη. Τελείωνε τώρα και δώσε μου τα λεφτά, βιαζόμαστε. Μας βάζεις σε πρόβλημα και θα έχεις και εσύ μαζί μας. Έχουμε συμφωνήσει», φέρεται να λέει σε άλλη συνομιλία ο κατηγορούμενος.

Τα όπλα με τα οποία κυκλοφορούσαν έδειχναν τις προθέσεις τους, σε περίπτωση που κάποιο από τα θύματά τους απευθυνόταν στην αστυνομία.

«Εμάς κανείς ποτέ δεν τόλμησε να μας ενοχλήσει όπως εσύ. Αφού σου είπαμε θα στα δώσουμε. Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Όλα αυτά για μήνες. Με τα 4 αδέρφια να έχουν πλέον συλληφθεί, τα θύματά τους να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει περίπτωση να πάρουν πίσω τα χρήματά τους και τη Δικαιοσύνη να καλείται να κρίνει μέσα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

