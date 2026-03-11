Ομάν: Καίγονται δεξαμενές πετρελαίου στο λιμάνι της Σαλάλα

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου δέχθηκαν επιθέσεις στο λιμάνι της Σαλάλα στο Ομάν, σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα του Ομάν, η επίθεση στις δεξαμενές πετρελαίου έγιναν με drones.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Ambrey. Το Ιράν συνεχίζει να στοχεύει εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας σε ολόκληρο τον Κόλπο, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της χώρας.

Διαμαρτυρίες στον Πεζεσκιάν από Ιράκ και Ομάν

Ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι διαμήνυσε σήμερα τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν ότι οι επιθέσεις εναντίον της χώρας του είναι «απαράδεκτες».

Ο Σουντάνι είπε στον Πεζεσκιάν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την επιστροφή στον διάλογο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού του Ιράκ, ο αλ-Σουντάνι εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Επιπλέον δήλωσε ότι το Ιράκ δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί το έδαφός του ως βάση για επιθέσεις κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον του Ιράκ θα παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας.

Ο σουλτάνος του Ομάν, Χαϊθάμ μπιν Τάρεκ αλ Σαΐντ, εξέφρασε και αυτός τη δυσαρέσκειά του, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πεζεσκιάν, καταδικάζοντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο έδαφος τη χώρας του, όμως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του σουλτανάτου.

