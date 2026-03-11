Καιρός: Πώς θα κυλήσει το σκηνικό τις επόμενες ημέρες - Εντείνεται η αστάθεια από την Δευτέρα

Χωρίς προβλήματα θα κυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σάββατο, με τον υδράργυρο να κινείται σε φυλιολογικά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους να πνέουν έως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα εντείνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά, ενω οι υπόλοιπες μετεωρολογικοί παράμετροι δεν αλλάζουν σημαντικά.

Δείτε την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Η πρόγνωση του καιρού αύριο, Πέμπτη 12 Μαρτίου



Την Πέμπτη 12 Μαρτίου αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στα δυτικά και τα ανατολικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -1 έως 16-18, στην Ήπειρο από 2 έως 17-18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 17, στη Στερεά από 3 έως 18, στην Εύβοια από 3 έως 18 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 6 έως 17-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 17-18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 12 έως 17-18, και στην Κρήτη από 8 έως 18 και τα Δωδεκάνησα έως 18-20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί , στο Αιγαίο από βορειοανατολικές και στα νότια από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 -18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 17 βαθμούς.

