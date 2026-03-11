Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων έδειξε τον δρόμο προς τη φυλακή στη σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια. Μετά από μια μακρά διαδικασία που διήρκεσε περίπου τριάμισι χρόνια και περιλάμβανε 230 συνεδριάσεις, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ολοκλήρωσε τη δίκη για τη Χρυσή Αυγή και προχώρησε στις τελικές αποφάσεις σχετικά με την εκτέλεση των ποινών των κατηγορουμένων.

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει. Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Η εισαγγελέας της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, είχε προτείνει να απορριφθεί το αίτημα μετατροπής της ποινής σε χρηματική, πρόταση που τελικά υιοθέτησε και το δικαστήριο, αποφασίζοντας ότι η καταδικασθείσα θα πρέπει να εκτίσει κανονικά την ποινή της.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε επτά κατηγορουμένους: τον Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, τον Μιχάλη Αρβανίτη, τον Αριστόδημο Δασκαλάκη, τον Δημήτρη Κουκούτση, τον Στάθη Μπούκουρα, τον Αντώνη Γρέγο και τον Γιώργο Τσακανίκα. Για όλους επιβλήθηκε ως περιοριστικός όρος η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σε άλλους τέσσερις κατηγορουμένους το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής τους σε χρηματική, με υπολογισμό πέντε ευρώ για κάθε ημέρα κράτησης. Η απόφαση αυτή αφορά τον Νίκο Μίχο, τον Μάρκο Ευγενικό, τον Θωμά Μαρία και τον Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.

Ποια μέλη της Χρυσής Αυγής οδηγούνται στη φυλακή

Την πύλη της φυλακής περνούν ακόμη τρεις καταδικασθέντες ως μέλη της οργάνωσης. Συγκεκριμένα, στον Γιώργο Δήμου επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης επτά ετών για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος καταδικάστηκε σε επτά χρόνια κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος Αιγύπτιων ψαράδων και για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο Γεώργιος Σκαλκός έλαβε επίσης ποινή επτά ετών κάθειρξης για συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για συμμετοχή στην ίδια εγκληματική οργάνωση.

Για έντεκα ακόμη καταδικασθέντες, στους οποίους είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης χωρίς να την έχουν εκτίσει, το δικαστήριο αποφάσισε είτε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική είτε τη χορήγηση αναστολής.

Από τους συνολικά σαράντα δύο που καταδικάστηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, οι είκοσι τέσσερις έχουν ήδη εκτίσει την ποινή τους και έχουν αποφυλακιστεί με υφ’ όρον απόλυση.

Στη φυλακή εξακολουθούν να κρατούνται ο Γιώργος Ρουπακιάς, που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καθώς και οι πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης και Ιωάννης Λαγός.

Διαβάστε επίσης