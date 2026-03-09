Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας

Η πρότασή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης, καθώς και από τον κατηγορούμενο πρώην ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό

Άγγελος Βουράκης

Χρυσή Αυγή: Απόρριψη όλων των ελαφρυντικών εισηγήθηκε η εισαγγελέας
Eurokinissi
Η εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εισηγήθηκε την απόρριψη όλων των ελαφρυντικών που ζήτησαν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή.

Η πρότασή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης, καθώς και από τον κατηγορούμενο πρώην ευρωβουλευτή Γιάννη Λαγό, ο οποίος παρενέβη φωνάζοντας προς το δικαστήριο ότι «γελοιοποιείστε μέχρι τελευταία μέρα» και κάλεσε τους δικαστές να τους καταδικάσουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Γιατί είπε «όχι» η εισαγγελέας

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός ανέλυσε τα κριτήρια για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου, επισημαίνοντας ότι αυτό αποδεικνύεται κατά κύριο λόγο από την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ακόμη και αυτό δεν αρκεί αυτομάτως για τη χορήγησή του, καθώς η έννοια της σύννομης ζωής δεν εξαντλείται στο τυπικό στοιχείο της απουσίας προηγούμενων καταδικών.

Όπως ανέφερε, πολλές αξιόποινες πράξεις μπορεί να μην έχουν αποκαλυφθεί ή καταγραφεί ποινικά. Για τον λόγο αυτό, η συνολική συμπεριφορά και η στάση ζωής των κατηγορουμένων πρέπει να αξιολογούνται ευρύτερα. Με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι οι πράξεις που τελέστηκαν στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο, αποκαλύπτουν τάση αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Η εισαγγελέας ζήτησε επίσης να απορριφθεί το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Τόνισε ότι η απλή συμμόρφωση με τους κανόνες της φυλακής δεν επαρκεί για να στοιχειοθετηθεί μεταγενέστερη καλή διαγωγή. Παράλληλα, επισήμανε ότι ενέργειες όπως η συμμετοχή σε φιλοζωικές δραστηριότητες ή η φροντίδα συγγενικών προσώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αποτελούν πράξεις που αναμένονται από κάθε άνθρωπο και δεν αποδεικνύουν κατ’ ανάγκη ουσιαστική μεταστροφή της προσωπικότητας. Αντίθετα, σημείωσε ότι οι κατηγορούμενοι υιοθέτησαν σταθερά μια σκληρή υπερασπιστική γραμμή, επιδιώκοντας –κατά την άποψή της– να συσκοτίσουν την υπόθεση και να την παρουσιάσουν ως πολιτική δίωξη.

Αρνητική ήταν η εισήγησή της και ως προς τον αυτοτελή ισχυρισμό των κατηγορουμένων περί μη εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας. Όπως εξήγησε, για να εξεταστεί ένας τέτοιος ισχυρισμός πρέπει να προβάλλεται με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι περιορίστηκαν στην απλή επίκληση της σχετικής διάταξης χωρίς συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να στηρίζουν τον ισχυρισμό.

Τέλος, η εισαγγελέας εισηγήθηκε την απόρριψη και των ελαφρυντικών των μη ταπεινών αιτίων και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Υπογράμμισε ότι η απλή διατύπωση μιας συγγνώμης δεν αρκεί για να αποδειχθεί μεταμέλεια. Αντίθετα, απαιτούνται συγκεκριμένες πράξεις που να καταδεικνύουν πραγματική μεταστροφή της στάσης και της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας και τη στάση που τήρησαν οι κατηγορούμενοι καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η εισαγγελική λειτουργός έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση των αιτηθέντων ελαφρυντικών.

