Γιατί η θερινή ώρα βλάπτει περισσότερο το σώμα από την κανονική

Η συζήτηση για μία σταθερή θερινή ώρα είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν ότι δεν είναι η καλύτερη επιλογή και υπάρχει λόγος 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί η θερινή ώρα βλάπτει περισσότερο το σώμα από την κανονική
AP
ΥΓΕΙΑ
3'
Ο Μάρτιος έχει θερμοθετηθεί ως ο μήνας που αλλάζει η ώρα, γυρνώντας σε θερινή τουλάχιστον σε μεγάλο μέρος του κόσμου, αν και η συζήτηση για την αναγκαίοτητα του μέτρου παραμένει ανοιχτή.

Την περασμένη Κυριακή, στις ΗΠΑ 48 πολιτείες μετακίνησαν τους δείκτες των ρολογίων τους, μία ώρα μπροστά, που σημαίνει, μία ώρα περισσότερη ηλιοφάνεια το βράδυ, αλλά μία λιγότερη το πρωί.

Σε μία επικαιροποίηση παλαιότερης δημοσίευσης, η Washington Post επαναφέρει το θέμα της επίδρασης της αλλαγής ώρας στον ανθρώπινο οργανισμό, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι μία μόνιμη αλλαγή θα αποσυντόνιζε μόνιμα το σώμα με τον ήλιο και θα οδηγούσε σε προβλήματα υγείας.

Ο πρωινός ήλιος είναι το κλειδί για τη διατήρηση των κιρκάδιων ρυθμών μας, των κύκλων ύπνου-αφύπνισης και της συνολικής υγείας μας, λένε οι ειδικοί.

Χωρίς αυτό το φως του ήλιου, μπορούμε να γλιστρήσουμε σε κιρκάδια κακή ευθυγράμμιση - «όταν τα εσωτερικά ρολόγια του σώματός σας δεν συγχρονίζονται με αυτά του ηλιακού ρολογιού και των κοινωνικών ρολογιών σας», προειδοποιεί η Phyllis Zee, νευρολόγος και επικεφαλής της ιατρικής ύπνου στην Ιατρική Σχολή Feinberg του Πανεπιστημίου Northwestern.

«Δεν θα ήμασταν συγχρονισμένοι όλο το χρόνο», δήλωσε η Beth Malow, καθηγήτρια νευρολογίας και παιδιατρικής και διευθύντρια του τμήματος ύπνου του Πανεπιστημίου Vanderbilt.

Με τη βοήθεια ενός κινουμένου σχεδίου δείτε πώς επηρεάζεται ο εγκέφαλος και η υγεία σας από τις αλλαγές της ώρας.

1. Το εσωτερικό μας ρολόι εξελίχθηκε ώστε να ευθυγραμμίζεται με την ανατολή, τη δύση και την 24ωρη ημέρα. Ομοίως, τα ρολόγια που αναπτύξαμε για να προγραμματίζουμε τις ημέρες μας αναπτύχθηκαν ώστε να ευθυγραμμίζονται με την 24ωρη ηλιακή ημέρα.

2. Όταν ακολουθούμε την τυπική ώρα, το μεσημέρι είναι η ώρα που ο ήλιος βρίσκεται γενικά στο υψηλότερο σημείο του. Ας το ονομάσουμε ηλιακό μεσημέρι.

3. Κάθε Μάρτιο, όταν αλλάζουμε σε θερινή ώρα, τα καθημερινά μας προγράμματα μετατοπίζονται κατά μία ώρα.

4.Τώρα ξυπνάμε στο σκοτάδι και φεύγουμε από τη δουλειά με περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας να απομένουν στη μέρα. Αλλά ο ήλιος δεν κινείται. Το ηλιακό μεσημέρι, το οποίο είναι συγχρονισμένο με το εσωτερικό σας ρολόι, είναι ακόμα στην ίδια ώρα με την προηγούμενη μέρα. Τώρα το καθημερινό σας πρόγραμμα και το ηλιακό μεσημέρι δεν είναι ευθυγραμμισμένα.

5. Δυστυχώς, το εσωτερικό ρολόι σας δεν μπορεί να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα όσο το ρολόι σας. Χρειάζεται τουλάχιστον μία ημέρα για να προσαρμοστεί το εσωτερικό σας ρολόι στην αλλαγή μίας ώρας. Και για μερικούς ανθρώπους, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο.

6. Αυτή η ξαφνική αλλαγή κάθε άνοιξη έχει συνδεθεί με αύξηση των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα αυτοκινητιkά και άλλα είδη ατυχημάτων επίσης αυξάνονται.

7. Εάν η θερινή ώρα καταστεί μόνιμη, όπως έχει προταθεί, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εποχιακής κατάθλιψης τους χειμερινούς μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι ειδικοί αναφέρουν επίσης ότι η διαταραχή του κιρκαδικού ρυθμού μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σημαντικών ορμονών, όπως η μελατονίνη.

8. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αν υιοθετούσαμε την τυπική ώρα όλο το χρόνο, θα εξαλείφαμε τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα υγείας που προκαλεί η ρύθμιση των ρολογιών μας δύο φορές το χρόνο. Το πιο σημαντικό είναι ότι το εσωτερικό μας ρολόι θα παρέμενε συγχρονισμένο με την ηλιακή ημέρα.

21:13LIFESTYLE

