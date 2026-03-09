Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Συγκίνησε η 9χρονη Εμίλια - Πώς βιώνει την απώλεια του μπαμπά της

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα μετά από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Συγκίνησε η 9χρονη Εμίλια - Πώς βιώνει την απώλεια του μπαμπά της
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ θα γιόρταζε τα 49α γενέθλιά του και η οικογένειά του μοιράστηκε μηνύματα νοσταλγίας και στοργής.

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά της 9χρονης κόρης του ηθοποιού, η οποία μέσω του λογαριασμού της μητέρας της, ανάρτησε ένα βίντεο.

«Η Εμίλια με ρώτησε αν μπορούσε να κάνει ένα βίντεο για να το δημοσιεύσει σήμερα, βγήκε έξω και επέστρεψε με αυτό», έγραψε η μητέρα της Κίμπερλι.

«Μιλάω στον μπαμπά μου κάθε μέρα...», ξεκίνησε η Εμίλια καθώς μοιράστηκε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την οδυνηρή απώλεια σε ένα βίντεο που συγκίνησε το κοινό.

Η κοπέλα απηύθυνε το μήνυμά της σε ανθρώπους που θρηνούν την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και είπε ότι «όπως πιθανότατα γνωρίζετε ήδη, ο μπαμπάς μου πέθανε, αλλά θέλω να σας πω μερικές συμβουλές ή πράγματα που με βοηθούν όταν χάνετε κάποιον που αγαπάτε». «Αν σου λείψουν, μπορείς να κλάψεις. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους. Μιλάω με τον μπαμπά μου κάθε μέρα. Ξεκινάω με μια πρόταση και λέω: «Γεια, μπαμπά. Μου λείπεις και σε αγαπώ πολύ και δεν θα σταματήσω ποτέ να σε αγαπώ», είπε στο βίντεο.

Η Εμίλια εξήγησε ότι η διατήρηση αυτού του καθημερινού διαλόγου με τον πατέρα της της επιτρέπει να αντιμετωπίσει την απουσία και να μοιραστεί με την οικογένειά της πώς νιώθει.

Είπε ότι αν και δεν μπορεί να ακούσει τον μπαμπά της, νιώθει ότι την ακούει και παραμένει μέρος της ζωής της.

Για το κορίτσι, το βασικό είναι να τα «νιώσεις στην καρδιά σου», γιατί εξακολουθούν να είναι «μέρος του σώματός σου».

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Emilia θυμήθηκε μια από τις φράσεις που τη συνοδεύουν περισσότερο: ο πατέρας της της είχε πει ότι, αν τα πράγματα «δεν πήγαιναν όπως ήθελε και όπως θέλαμε, θα έπρεπε να πιστεύει στα θαύματα».

Μοιράστηκε επίσης ότι κρατά ένα σημαντικό ρούχο: «Έκλεψα το καπέλο του μπαμπά μου αφού έφυγε. Το καπέλο του μυρίζει και τον αγαπώ τόσο πολύ».

Σχετικά με τα συναισθήματα που συνοδεύουν τη θλίψη, η Αιμιλία είπε ότι είναι φυσικό να νιώθεις ευτυχία, λύπη ή θυμό και παρατήρησε ότι «δεν πρέπει ποτέ να κατηγορείς τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι καλή στρατηγική να αντιμετωπίσεις την αποχώρηση κάποιου».

Κάλεσε τους άλλους να μην επιτρέψουν να τους επιβληθεί το πώς θα έπρεπε να αισθάνονται: «Μην αφήσετε κανέναν να σας το πει αυτό. Ξέρω πώς νιώθεις».

Το κορίτσι ευχαρίστησε την υποστήριξη που έλαβε από την οικογένεια μέσω δωρεών και κατέληξε με μια βεβαιότητα: «Ξέρω ότι ήταν καλός άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι τον αγαπούσαν και προσεύχονταν για αυτόν. Τον αγαπούσαν πολλοί, πολλοί άνθρωποι».

