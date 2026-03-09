Γαλλία: Στο νοσοκομείο νεαρός ποδοσφαιριστής - Μαχαιρώθηκε από αδερφό αντιπάλου

Ένας νεαρός ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον αδερφό ενός παίκτη της αντίπαλης ομάδας, μετά το τέλος ενός αγώνα που κατέληξε σε χάος.

Η αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Κ20 της Ρασίνγκ Τουλόν και της Αβινιόν στη Γαλλία ολοκληρώθηκε με μια σύρραξη, αμέσως μετά τη νίκη της πρώτης. Το περιστατικό έλαβε τρομακτικές διαστάσεις όταν ο αδερφός ενός παίκτη της γηπεδούχου ομάδας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ενώ οι παίκτες της Τουλόν επέστρεφαν στα αποδυτήρια, ο δράστης κατέβηκε από τις κερκίδες και επιτέθηκε σε έναν ποδοσφαιριστή της Αβινιόν, μαχαιρώνοντάς τον στη βουβωνική χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ένας αξιωματούχος από την Τουλόν δήλωσε:

«Ο δράστης έβγαλε μια λεπίδα και μαχαίρωσε τον παίκτη στη βουβωνική χώρα. Θέλω να τονίσω ότι οι υπεύθυνοι της Αβινιόν επέδειξαν υποδειγματική στάση στη διαχείριση της κατάστασης για να αποτρέψουν την κλιμάκωση. Καλέσαμε την πυροσβεστική και την αστυνομία».

Αν και ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή χαρακτηρίζεται σοβαρός, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Πατρίς Μπουλ, σχολίασε την επίθεση, λέγοντας: «Δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία της συμπλοκής. Προς το παρόν, γνωρίζουμε μόνο ότι ήταν ο αδερφός ενός από τους παίκτες της Τουλόν που επιτέθηκε σε έναν παίκτη της Αβινιόν».

Εκπρόσωπος των γηπεδούχων άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε ήδη ένταση μεταξύ των δύο ομάδων από προηγούμενη αναμέτρησή τους νωρίτερα στη σεζόν.

Αυτή η προϋπάρχουσα αντιπαλότητα πιστεύεται ότι συνέβαλε στο σοκαριστικό περιστατικό μετά το τελικό σφύριγμα, ωστόσο οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τα γεγονότα.