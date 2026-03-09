Εμπορικά πλοία υψώνουν κινεζική σημαία στα Στενά του Ορμούζ για να αποφύγουν ιρανικές επιθέσεις

Από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ έπαψαν να είναι ένας διάδρομος κυκλοφορίας ρουτίνας και έχουν γίνει μια εμπόλεμη ζώνη όπου η ταυτότητα ενός πλοίου μπορεί να καθορίσει τη μοίρα του.

Η απάντηση δεκάδων καπετάνιων εμπορικών πλοίων ήταν ασυνήθιστη: χειραγωγούσαν τις μεταδόσεις θέσης τους για να δηλώσουν ότι είναι Κινέζοι, Τούρκοι ή Μουσουλμάνοι, με την ελπίδα ότι αυτή η ψηφιακή σημαία θα τους προστάτευε από επιθέσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν την κάλυψη κινδύνου πολέμου, καθιστώντας τη διέλευση ανέφικτη ακόμη και χωρίς επίσημο ναυτικό αποκλεισμό.

Από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, περίπου τριάντα πλοία έχουν μεταδώσει μηνύματα όπως «κινεζικό πλήρωμα», «κινέζος ιδιοκτήτης» ή «κινεζικό πλήρωμα επί του σκάφους» μέσω του συστήματος AIS αντί να αναφέρουν τον συνήθη προορισμό τους, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic, της πλατφόρμας παρακολούθησης της εταιρείας Kpler.

Το σύστημα AIS είναι το ναυτικό ισοδύναμο του αναμεταδότη του αεροσκάφους: εκπέμπει την ταυτότητα, τη θέση και την κατεύθυνση κάθε σκάφους. Υπό κανονικές συνθήκες, αυτές οι πληροφορίες είναι ουδέτερες. Στο πλαίσιο αυτής της σύγκρουσης, έγινε μια αυτοσχέδια ασφαλής συμπεριφορά.

Δύο τεκμηριωμένες περιπτώσεις απεικονίζουν την τακτική. Το πλοίο Iron Maiden με σημαία Νήσων Μάρσαλ άλλαξε το σήμα προορισμού του σε "CHINA OWNER" κατά τη διάρκεια της διέλευσης και το αφαίρεσε μόλις βγήκε από τη μέση.

Το Sino Ocean, νηολογημένο στη Λιβερία, έκανε το ίδιο. Και οι δύο διατήρησαν ενεργούς τους αναμεταδότες τους, γεγονός που επέτρεψε την παρακολούθηση και την επαλήθευση της παραβίασης, ανέφερε το AFP με βάση το MarineTraffic.

Τουλάχιστον δύο ακόμη πλοία επέλεξαν να δηλώσουν ότι ανήκουν στην Τουρκία. Ένας άλλος αυτοανακηρύχθηκε «μουσουλμάνος» λίγες ώρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών.

Υπό κανονικές συνθήκες, 138 πλοία διασχίζουν το στενό κάθε 24 ώρες, μέσω του οποίου κυκλοφορεί περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου.

Ο λόγος που ο προσδιορισμός ως Κινέζος προσφέρει κάποια προστασία έγκειται στη θέση του Πεκίνου.

Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, με περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και η Τεχεράνη δεν έχει κανένα κίνητρο να επιτεθεί σε πλοία που συνδέονται με τον σημαντικότερο πελάτη της.

Το Πεκίνο προέτρεψε επίσημα όλα τα μέρη να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση από το στενό, την πιο άμεση έκκληση από τον κύριο οικονομικό εταίρο του να διατηρήσει ανοιχτό το εμπόριο, σύμφωνα με το Bloomberg.