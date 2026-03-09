Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι αποκάλυψε η Christina Applegate ως “μία από τις χειρότερες” παρενέργειες

Η ανοιχτή στάση της Christina Applegate για τη ζωή της με σκλήρυνση κατά πλάκας στρέφει την προσοχή μας στη βαθιά κόπωση που βιώνουν πολλοί ασθενείς

Newsbomb

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι αποκάλυψε η Christina Applegate ως “μία από τις χειρότερες” παρενέργειες
Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με πρόσφατο άρθρο της στον Guardian η ηθοποιός Christina Applegate μίλησε για τη ζωή της με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ), αποκαλύπτοντας τα πιο δύσκολα συμπτώματα που βιώνει.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, η οποία αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της το 2021, περιέγραψε πώς η κόπωση που συνδέεται με την ασθένεια μπορεί να κάνει ακόμη και τις καθημερινές δραστηριότητες εξαιρετικά δύσκολες.

Η εμπειρία της συμβαδίζει με όσα αναφέρουν πολλοί ασθενείς: η κόπωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και εξουθενωτικά συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Τι ξεχώρισε η Christina Applegate στη ζωή της με ΣκΠ

Η Christina Applegate είναι ολοένα και πιο ανοιχτή σχετικά με τη σωματική πραγματικότητα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Έχει πει ότι η εξάντληση είναι ένα από τα συμπτώματα που την επηρεάζουν περισσότερο, περιγράφοντάς το ως έντονο και δύσκολο να ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με την Applegate, η κόπωση μπορεί να είναι συνεχής και απρόβλεπτη, καθιστώντας τις καθημερινές εργασίες πολύ πιο απαιτητικές απ’ ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Δραστηριότητες που κάποτε ήταν ρουτίνα μπορεί να απαιτούν σημαντική προσπάθεια.

Τι είναι η Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ή Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι μια χρόνια ασθένεια που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η πάθηση αναπτύσσεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος στην μυελίνη, το προστατευτικό στρώμα που περιβάλλει τις νευρικές ίνες. Η βλάβη στην μυελίνη διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος, γεγονός που οδηγεί σε νευρολογικά συμπτώματα.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας:

  • σοβαρή κόπωση
  • μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα
  • προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού
  • μυϊκή δυσκαμψία και σπασμοί
  • προβλήματα όρασης
  • γνωστικές δυσκολίες, όπως προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης

Τα συμπτώματα ποικίλλουν σημαντικά και μπορούν να εμφανιστούν περιοδικά ή να επιδεινωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί η κόπωση είναι ένα από τα πιο δύσκολα συμπτώματα

Η κόπωση επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και συχνά θεωρείται ένα από τα πιο εξουθενωτικά συμπτώματα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας εμφανίζεται, επειδή η νευρική βλάβη αναγκάζει τον εγκέφαλο να εργαστεί σκληρότερα, για να στείλει σήματα μέσω διαταραγμένων οδών. Αυτή η αυξημένη προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία σωματική και ψυχική εξάντληση.

Η φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό μπορεί επίσης να επηρεάσει περιοχές, που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση της ενέργειας και την εγρήγορση. Άλλοι παράγοντες, όπως οι διαταραχές ύπνου, ο πόνος και η επιπλέον προσπάθεια που απαιτείται για κίνηση, μπορούν να εντείνουν περαιτέρω την κόπωση.

σκληρυνση κατα πλακας (πολλαπλη) συμπτωματα

Πώς η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας διαφέρει από την κανονική κόπωση

Τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας συχνά περιγράφουν την κόπωση ως συντριπτική εξάντληση που δεν ταιριάζει με το επίπεδο της εκάστοτε δραστηριότητάς τους.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη κόπωση, η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας:

  • μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά
  • μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας
  • μπορεί να προκληθεί από θερμότητα ή άσκηση
  • συχνά δεν βελτιώνεται πλήρως με την ανάπαυση

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, η κόπωση μπορεί να επηρεάσει την εργασία, την κινητικότητα και την καθημερινή λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνή είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο;

Η σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Διαγιγνώσκεται συχνότερα μεταξύ των ηλικιών 20 και 40 ετών και οι γυναίκες έχουν περίπου δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την ασθένεια από τους άνδρες. Η γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικοί παράγοντες και κάποιες ανωμαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος πιστεύεται ότι συμβάλλουν στον κίνδυνο.

Τι μπορεί να προκαλέσει επεισόδια κόπωσης σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας;

Αρκετοί παράγοντες μπορούν να επιδεινώσουν την κόπωση που σχετίζεται με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτοί περιλαμβάνουν την έκθεση σε θερμότητα, τις λοιμώξεις, τον κακό ύπνο, το συναισθηματικό στρες και την έντονη σωματική άσκηση. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στη θερμοκρασία του σώματος, όπως κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή ενός ζεστού ντους, μπορούν να επιδεινώσουν προσωρινά τα νευρολογικά συμπτώματα σε ορισμένους ασθενείς.

Υπάρχουν θεραπείες ειδικά σχεδιασμένες για τη διαχείριση της κόπωσης από την σκλήρυνση κατά πλάκας;

Ναι. Πολλοί γιατροί συστήνουν έναν συνδυασμό προσεγγίσεων για τη διαχείριση της κόπωσης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας, δομημένα προγράμματα άσκησης, βελτιστοποίηση ύπνου και φάρμακα που βοηθούν στη βελτίωση της εγρήγορσης σε ορισμένους ασθενείς. Τα σχέδια θεραπείας συνήθως προσαρμόζονται στο άτομο, επειδή η κόπωση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ασθενών.

Μπορούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής να βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη νόσο;

Οι στρατηγικές τρόπου ζωής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η τακτική μέτρια σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η διαχείριση του στρες και ο επαρκής ύπνος μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας και στην μείωση των επιπτώσεων συμπτωμάτων, όπως η κόπωση, οι αλλαγές στη διάθεση και η μειωμένη κινητικότητα.

Συμπέρασμα

Ενώ τα συμπτώματα της νόσου ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, η εξάντληση παραμένει μια από τις πιο συχνές και καταστροφικές της πτυχές.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει το νευρικό σύστημα βοηθά στην εξήγηση του γιατί η κόπωση μπορεί να είναι τόσο σοβαρή και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των συμπτωμάτων και της συνεχιζόμενης έρευνας.

Πηγές:
theguardian.com
nhs.uk
mayoclinic.org
nationalmssociety.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13LIFESTYLE

Η Δέσποινα Μοιραράκη για τη σύλληψή της στο Ιράν - «Με απαξίωσαν, έμεινα στο κελί μέχρι τη νύχτα»

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Δεν ξανάγινε: Στον μαραθώνιο του Λος Άντζελες Αμερικανός δρομέας τερμάτισε πρώτος στο photo finish

21:06ΕΥ ΖΗΝ

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι αποκάλυψε η Christina Applegate ως “μία από τις χειρότερες” παρενέργειες

21:02ΚΟΣΜΟΣ

«Κινέζοι» στα Στενά του Ορμούζ - To κόλπο καπετάνιων εμπορικών πλοίων για να αποφύγουν τα ιρανικά drones

21:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα κάνετε αίτηση

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σκοτώθηκε ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σε βομβαρδισμό

20:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χανιά: Mε συγκίνηση τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείνει στο 27% η Νέα Δημοκρατία μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δείχνουν γκάλοπ για ALPHA και Action 24

20:36LIFESTYLE

Akylas - Eurovision 2026: Πότε θα προβληθεί για πρώτη φορά το videoclip για το τραγούδι Ferto

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Μερική χαλάρωση των τιμών του πετρελαίου το απόγευμα της Δευτέρας - Παραμένουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσα στην εβδομάδα μέτρα για αντιμετώπιση αισχροκέρδειας στα καύσιμα και στην αγορά με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

20:23ΥΓΕΙΑ

Γιατί η θερινή ώρα βλάπτει περισσότερο το σώμα από την κανονική

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μπήκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις η Βρετανία – Μαχητικά αναχαίτισαν drones με προορισμό την Ιορδανία και το Μπαχρέιν

20:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Κηφισιά 2-1: Γιόρτασε με ανατροπή την επέτειο για τα 100 χρόνια ιστορίας του!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Με ποια μέτρα προσπαθούν να φρενάρουν το ράλι τιμών σε όλο τον πλανήτη

19:58LIFESTYLE

ANT1: Μία ακόμη σειρά πάει Netflix

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης για οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου: Η κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα αλλά όχι πρόχειρα

19:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση: Πρώτη η ΝΔ με 26,6% - Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ανοίγει την ψαλίδα από το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία - Στο 14,3% η διαφορά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:45LIFESTYLE

Οι «Ράδιο Αρβύλα» φεύγουν, ο Γιάννης Μπέζος έρχεται

15:05ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα Μπακογιάννη: «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;» - Η άγνωστη ιστορία λίγο πριν γεννήσει

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που πέθανε από εγκεφαλικό – «Έβαζαν θρανία μπροστά στην πόρτα να μην μπορεί να βγει»

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Μπήκε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις η Βρετανία – Μαχητικά αναχαίτισαν drones με προορισμό την Ιορδανία και το Μπαχρέιν

20:24WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

20:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τείνει στο 27% η Νέα Δημοκρατία μετά τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δείχνουν γκάλοπ για ALPHA και Action 24

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια από εγκεφαλικό - Καταγγελίες πως δεχόταν bullying στο σχολείο από μαθητές και συναδέλφους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ καλεί την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στη γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν

21:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 750 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους - Πώς θα κάνετε αίτηση

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο κινηματογραφικός διάπλους του τάνκερ «Shenlong» που διαχειρίζεται ο εφοπλιστής Προκοπίου

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ανοίγει την ψαλίδα από το ΠΑΣΟΚ η Νέα Δημοκρατία - Στο 14,3% η διαφορά

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αμερικανικός πύραυλος Tomahawk φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο - Βίντεο ντοκουμέντο

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Με μπιτόνια στα πρατήρια οι καταναλωτές - «Στην Κύπρο η βενζίνη είναι 1,20 και εδώ 1,90» λένε οδηγοί

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Πού έβρεξε περισσότερο τον φετινό χειμώνα - 60-70% πάνω στον Μόρνο - Αναλυτικά στοιχεία

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Με Ζαλγκίρις ο Παναθηναϊκός, γαλλική… «διαβολοβδομάδα» για τον Ολυμπιακό

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: 10η ημέρα πολέμου - Drones και πυραύλους εξαπολύουν Ισραήλ και Ιράν, σε «ενεργειακή δίνη» η Δύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ