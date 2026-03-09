Σκλήρυνση κατά πλάκας: Τι αποκάλυψε η Christina Applegate ως “μία από τις χειρότερες” παρενέργειες

Με πρόσφατο άρθρο της στον Guardian η ηθοποιός Christina Applegate μίλησε για τη ζωή της με τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΣκΠ), αποκαλύπτοντας τα πιο δύσκολα συμπτώματα που βιώνει.

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός, η οποία αποκάλυψε δημόσια τη διάγνωσή της το 2021, περιέγραψε πώς η κόπωση που συνδέεται με την ασθένεια μπορεί να κάνει ακόμη και τις καθημερινές δραστηριότητες εξαιρετικά δύσκολες.

Η εμπειρία της συμβαδίζει με όσα αναφέρουν πολλοί ασθενείς: η κόπωση είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και εξουθενωτικά συμπτώματα της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Τι ξεχώρισε η Christina Applegate στη ζωή της με ΣκΠ

Η Christina Applegate είναι ολοένα και πιο ανοιχτή σχετικά με τη σωματική πραγματικότητα της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Έχει πει ότι η εξάντληση είναι ένα από τα συμπτώματα που την επηρεάζουν περισσότερο, περιγράφοντάς το ως έντονο και δύσκολο να ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με την Applegate, η κόπωση μπορεί να είναι συνεχής και απρόβλεπτη, καθιστώντας τις καθημερινές εργασίες πολύ πιο απαιτητικές απ’ ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Δραστηριότητες που κάποτε ήταν ρουτίνα μπορεί να απαιτούν σημαντική προσπάθεια.

Τι είναι η Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Η Σκλήρυνση κατά Πλάκας, ή Πολλαπλή Σκλήρυνση, είναι μια χρόνια ασθένεια που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Η πάθηση αναπτύσσεται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται κατά λάθος στην μυελίνη, το προστατευτικό στρώμα που περιβάλλει τις νευρικές ίνες. Η βλάβη στην μυελίνη διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος, γεγονός που οδηγεί σε νευρολογικά συμπτώματα.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας:

σοβαρή κόπωση

μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα

προβλήματα ισορροπίας και συντονισμού

μυϊκή δυσκαμψία και σπασμοί

προβλήματα όρασης

γνωστικές δυσκολίες, όπως προβλήματα μνήμης και συγκέντρωσης

Τα συμπτώματα ποικίλλουν σημαντικά και μπορούν να εμφανιστούν περιοδικά ή να επιδεινωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.

Γιατί η κόπωση είναι ένα από τα πιο δύσκολα συμπτώματα

Η κόπωση επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και συχνά θεωρείται ένα από τα πιο εξουθενωτικά συμπτώματα.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας εμφανίζεται, επειδή η νευρική βλάβη αναγκάζει τον εγκέφαλο να εργαστεί σκληρότερα, για να στείλει σήματα μέσω διαταραγμένων οδών. Αυτή η αυξημένη προσπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία σωματική και ψυχική εξάντληση.

Η φλεγμονή στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό μπορεί επίσης να επηρεάσει περιοχές, που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση της ενέργειας και την εγρήγορση. Άλλοι παράγοντες, όπως οι διαταραχές ύπνου, ο πόνος και η επιπλέον προσπάθεια που απαιτείται για κίνηση, μπορούν να εντείνουν περαιτέρω την κόπωση.

Πώς η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας διαφέρει από την κανονική κόπωση

Τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας συχνά περιγράφουν την κόπωση ως συντριπτική εξάντληση που δεν ταιριάζει με το επίπεδο της εκάστοτε δραστηριότητάς τους.

Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη κόπωση, η κόπωση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας:

μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά

μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας

μπορεί να προκληθεί από θερμότητα ή άσκηση

συχνά δεν βελτιώνεται πλήρως με την ανάπαυση

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, η κόπωση μπορεί να επηρεάσει την εργασία, την κινητικότητα και την καθημερινή λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο συχνή είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο;

Η σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει σχεδόν 3 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Διαγιγνώσκεται συχνότερα μεταξύ των ηλικιών 20 και 40 ετών και οι γυναίκες έχουν περίπου δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν την ασθένεια από τους άνδρες. Η γενετική προδιάθεση, περιβαλλοντικοί παράγοντες και κάποιες ανωμαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος πιστεύεται ότι συμβάλλουν στον κίνδυνο.

Τι μπορεί να προκαλέσει επεισόδια κόπωσης σε άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας;

Αρκετοί παράγοντες μπορούν να επιδεινώσουν την κόπωση που σχετίζεται με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτοί περιλαμβάνουν την έκθεση σε θερμότητα, τις λοιμώξεις, τον κακό ύπνο, το συναισθηματικό στρες και την έντονη σωματική άσκηση. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στη θερμοκρασία του σώματος, όπως κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού ή ενός ζεστού ντους, μπορούν να επιδεινώσουν προσωρινά τα νευρολογικά συμπτώματα σε ορισμένους ασθενείς.

Υπάρχουν θεραπείες ειδικά σχεδιασμένες για τη διαχείριση της κόπωσης από την σκλήρυνση κατά πλάκας;

Ναι. Πολλοί γιατροί συστήνουν έναν συνδυασμό προσεγγίσεων για τη διαχείριση της κόπωσης. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας, δομημένα προγράμματα άσκησης, βελτιστοποίηση ύπνου και φάρμακα που βοηθούν στη βελτίωση της εγρήγορσης σε ορισμένους ασθενείς. Τα σχέδια θεραπείας συνήθως προσαρμόζονται στο άτομο, επειδή η κόπωση ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ασθενών.

Μπορούν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής να βοηθήσουν τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν καλύτερα τη νόσο;

Οι στρατηγικές τρόπου ζωής μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη διαχείριση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η τακτική μέτρια σωματική δραστηριότητα, η ισορροπημένη διατροφή, η διαχείριση του στρες και ο επαρκής ύπνος μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας και στην μείωση των επιπτώσεων συμπτωμάτων, όπως η κόπωση, οι αλλαγές στη διάθεση και η μειωμένη κινητικότητα.

Συμπέρασμα

Ενώ τα συμπτώματα της νόσου ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, η εξάντληση παραμένει μια από τις πιο συχνές και καταστροφικές της πτυχές.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η σκλήρυνση κατά πλάκας επηρεάζει το νευρικό σύστημα βοηθά στην εξήγηση του γιατί η κόπωση μπορεί να είναι τόσο σοβαρή και υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης των συμπτωμάτων και της συνεχιζόμενης έρευνας.

Πηγές:

theguardian.com

nhs.uk

mayoclinic.org

nationalmssociety.org