Στην πυροβολαρχια Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κρήτη ο Δένδιας

Το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων επισκέφτηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, ενημερώθηκε για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.



Αναλυτικά αναφέρει: «Επισκέφθηκα το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου ενημερωθηκα για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας.»

Επισκέφθηκα το αναπτυγμένο σύστημα Patriot στην περιοχή των Χανίων, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπου ενημερωθηκα για τα μέτρα αεράμυνας που έχουν ληφθεί στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας. pic.twitter.com/tH6F2C1H49 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 9, 2026

Νωρίτερα, ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε κατά την επιστροφή του από την Κύπρο προς τη Γαλλία, τον πρόεδρο Μακρόν ο οποίος έκανε μια ενδιάμεση στάση στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη.

Διαβάστε επίσης