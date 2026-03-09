Στη Σούδα ο Εμανουέλ Μακρόν - Τον υποδέχθηκε ο Νίκος Δένδιας

Ο Εμανουέλ Μακρόν πραγματοποίησε στάση στην Κρήτη για να επισκεφθεί το πλήρωμα του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ», μετά την τριμερή συνάντηση που είχε στην Πάφο της Κύπρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Η επίσκεψη αυτή έρχεται εν μέσω των στρατιωτικών δραστηριοτήτων του αεροπλανοφόρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά την επιστροφή του από την Κύπρο προς τη Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν έκανε μια ενδιάμεση στάση στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη, όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Η επίσκεψη στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ», το οποίο πλέει βόρεια της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε με γαλλικό ελικόπτερο, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία διαφόρων χωρών, μεταξύ των οποίων γαλλικά, ισπανικά, ολλανδικά και πιθανώς ιταλικά.

Η παρουσία του «Σαρλ Ντε Γκωλ» στην περιοχή ενισχύει τη στρατιωτική συνεργασία στη Μεσόγειο, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Η γαλλική ναυτική δύναμη αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της προς την Κύπρο, όπου θα καταπλεύσει αύριο Τρίτη, ενισχύοντας τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής.

Η επίσκεψη του προέδρου Μακρόν στο πλήρωμα του «Σαρλ Ντε Γκωλ» υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Γαλλία στην παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο και την ενίσχυση των σχέσεων με Ελλάδα και Κύπρο.

Η τριμερής συνάντηση στην Πάφο ανέδειξε τη δέσμευση των τριών χωρών για στενότερη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, στο πλαίσιο των αυξανόμενων προκλήσεων στην περιοχή.