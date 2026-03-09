«Ομάδες δολοφόνων» για να εξοντώσουν τον Τραμπ είχε συγκροτήσει το καθεστώς της Τεχεράνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ με υψωμένη γροθιά μετά τον πυροβολισμό από ελεύθερο σκοπευτή στο Butler της Πενσυλβάνια, στις 13 Ιουλίου 2024.

Snapshot Το ιρανικό καθεστώς συγκρότησε «ομάδες δολοφόνων» με στόχο τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ, αποτρέποντας δύο σχέδια το 2024.

Ένας κατάσκοπος του IRGC, Farhad Shakeri, στρατολόγησε δύο δολοφόνους στις ΗΠΑ, οι οποίοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν για δολοφονία επί πληρωμή.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξόντωσαν τον «εγκέφαλο» πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ στην Τεχεράνη.

Μια δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα οργανώθηκε από Πακιστανό υπήκοο, Asif Merchant, που καταδικάστηκε για τρομοκρατία και δολοφονία επί πληρωμή το 2024. Snapshot powered by AI

Το ιρανικό καθεστώς έχει συγκροτήσει πολλές «ομάδες δολοφόνων» με σκοπό να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα της New York Post.

«Είναι δολοφόνοι, όπως η μαφία. Έχουν μια λίστα με τα άτομα που θέλουν νεκρά και έχουν στείλει πολλούς από τους κατασκόπους τους για να κανονίσουν τη δολοφονία τους», δήλωσε στην εφημερίδα ο Γιγκάλ Κάρμον, συνταξιούχος συνταγματάρχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας.

Δύο σχέδια, και τα δύο από το 2024, αποτράπηκαν, αλλά δίνουν μια συγκλονιστική εικόνα του πόσο μακριά ήταν διατεθειμένο να φτάσει το καθεστώς για να σκοτώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, προτού η Ουάσινγκτον σκοτώσει τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στρατολόγηση «ομάδας δολοφόνων»

Σε μία από αυτές, ένας κατάσκοπος έλαβε εντολή από το καθεστώς να στρατολογήσει μια «ομάδα δολοφόνων» και να καταστρώσει ένα σχέδιο για τη δολοφονία του Τραμπ ενώ αυτός βρισκόταν ακόμη σε προεκλογική εκστρατεία. Στρατολόγησε δύο δολοφόνους με έδρα τις ΗΠΑ, οι οποίοι αργότερα συνελήφθησαν.

Ο κατάσκοπος, Farhad Shakeri, δήλωσε ότι έλαβε εντολή από τους Ιρανούς χειριστές του να καταστρώσει ένα σχέδιο για τη δολοφονία του Τραμπ, στις 7 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Ο Shakeri ανέφερε σε έναν αξιωματούχο του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ότι «θα κόστιζε ένα "τεράστιο" ποσό χρημάτων. Σε απάντηση, ο αξιωματούχος του IRGC είπε «έχουμε ήδη ξοδέψει πολλά χρήματα... οπότε τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα», σύμφωνα με τα έγγραφα από τις δίκες των δολοφόνων.

Πορτρέτο του αγιατολάχ Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. AP

Τα έγγραφα εξηγούν ότι ο Shakeri κατάλαβε ότι το IRGC είχε ξοδέψει στο παρελθόν ένα «σημαντικό ποσό» για προσπάθειες δολοφονίας του Τραμπ και «ήταν πρόθυμο να συνεχίσει να ξοδεύει πολλά χρήματα στην προσπάθειά του να επιτύχει τη δολοφονία του».

Του είπαν επίσης ότι είχε μόνο επτά ημέρες για να εκτελέσει το σχέδιο. Σύμφωνα με την επικοινωνία του με το FBI, του είπαν ότι αν δεν μπορούσε να το εκτελέσει, ο υπεύθυνος του IRGC είπε ότι θα σταματούσε το σχέδιο μέχρι μετά τις εκλογές του 2024, καθώς είχαν εκτιμήσει ότι «ο [Τραμπ] θα έχανε τις εκλογές και, μετά, θα ήταν ευκολότερο να τον δολοφονήσουν».

Ο Shakeri μίλησε στο FBI μέσω τηλεφώνου από την Τεχεράνη, την ιρανική πρωτεύουσα, όπου είχε την έδρα του. Αν και γεννήθηκε στο Αφγανιστάν, είχε μεταφερθεί στις ΗΠΑ ως παιδί και εξέτισε 14 χρόνια φυλάκισης για διάφορα εγκλήματα πριν απελαθεί. Εκεί δημιούργησε τις εγκληματικές του σχέσεις, οι οποίες του επέτρεψαν τελικά να προσλάβει δολοφόνους για το καθεστώς.

Ο Shakeri είχε ήδη προσλάβει δύο δολοφόνους, τον παλιό του φίλο από τη φυλακή Carlisle “Pop” Rivera και έναν άνδρα ονόματι Jonathan Loadholt, και οι δύο από τη Νέα Υόρκη. Αρχικά τους υποσχέθηκαν 100.000 δολάρια για να δολοφονήσουν ένα άλλο πρόσωπο, έναν ακτιβιστή κατά του ιρανικού καθεστώτος. Ωστόσο, συνελήφθησαν πριν εκτελέσουν το σχέδιό τους.

Και οι δύο άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονία επί πληρωμή, με τον Rivera να καταδικάζεται σε 15 χρόνια φυλάκισης τον Ιανουάριο. Η καταδίκη του Loadholt έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Ο Shakeri κατηγορήθηκε για δολοφονία επί πληρωμή από το FBI ερήμην, καθώς παρέμεινε στο Ιράν.

Εξόντωση του «εγκεφάλου»

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξόντωσαν τον «εγκέφαλο» με έδρα την Τεχεράνη που κρυβόταν πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας του Τραμπ.

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν. Islamic Revolutionary Guard Corps special forces

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε τον θάνατό του μετά τις επιθέσεις στην Τεχεράνη, ο οποίος πιστεύεται πλέον ότι είναι ο Shakeri ή ο προϊστάμενός του Rahman Mokadam, ηγέτης της ειδικής μονάδας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που ήταν επιφορτισμένη με τη δολοφονία του Τραμπ — ή και οι δύο.

Μόλις τον Ιανουάριο, ένα μήνα πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη χώρα, το Ιράν απείλησε τον Τραμπ, μεταδίδοντας μια φωτογραφία του αρχιστράτηγου κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας του στη συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το 2024 — με τη φράση «Αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει».

Αμερικανοί ερευνητές είπαν στον Τραμπ μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας ότι δεν μπορούσαν να αποκλείσουν τον ρόλο του Ιράν και σημείωσαν τότε ότι πολλές «ομάδες δολοφόνων» σχεδίαζαν τον θάνατό του, σύμφωνα με αναφορές.

Το Ιράν έχει τον Τραμπ στο στόχαστρό του από τότε που ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τον ιρανό στρατηγό Qasem Soleimani στη Βαγδάτη το 2020, κατόπιν διαταγής του Τραμπ.

Ο Κάρμον εξήγησε ότι οι Ιρανοί συνεργάζονται μόνο με τους δικούς τους υπηκόους για να σχεδιάσουν και να συντονίσουν τις επιθέσεις εναντίον των εχθρών τους, λέγοντας ότι «το κάνουν με Ιρανούς, όχι με Αμερικανούς», αλλά στην πραγματικότητα οι επιθέσεις μπορούν να εκτελεστούν από οποιονδήποτε πληρωμένο δολοφόνο.

Δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα

Η δεύτερη γνωστή απόπειρα εναντίον του Τραμπ οργανώθηκε από έναν Πακιστανό υπήκοο, στον οποίο υποσχέθηκαν ότι θα έπαιρνε έως και 1 εκατομμύριο δολάρια αν η δολοφονία ήταν επιτυχής.

Ο Asif Merchant ήρθε στις ΗΠΑ για να στρατολογήσει μια ομάδα δολοφόνων και προσποιήθηκε τον Πακιστανό έμπορο ρούχων, σύμφωνα με έγγραφα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

7 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έχουν σκοτωθεί ως αποτέλεσμα των πληγμάτων του Ιράν από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 28 Φεβρουαρίου. AP

Στις 6 Μαρτίου καταδικάστηκε για τρομοκρατία και δολοφονία επί πληρωμή από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν.

Ο Μέρτσαντ, ο οποίος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη, δήλωσε ότι το σχέδιο περιελάμβανε την οργάνωση μιας ψεύτικης διαμαρτυρίας, την πρόσληψη μιας τοπικής ομάδας δολοφόνων και την κλοπή εγγράφων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου, οι «δολοφόνοι» που προσέλαβε αποδείχθηκαν μυστικοί πράκτορες του FBI.

«Δεν ήθελα να το κάνω αυτό τόσο πρόθυμα», δήλωσε ο Merchant μέσω μεταφραστή Ουρντού στη δίκη του αυτή την εβδομάδα.

Ισχυρίστηκε ότι αναγκάστηκε από τους ηγέτες του IRGC να συμμετάσχει στο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ και άλλων Αμερικανών πολιτικών, λέγοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν απειλήσει την οικογένειά του στο Ιράν. Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, έχει άλλη σύζυγο και οικογένεια που ζουν στο Πακιστάν.

Στόχος και ο Τζο Μπάιντεν

Ο Merchant είπε ότι ο χειριστής του στο Τεχεράνη ανέφερε ως στόχους του τον Τραμπ, τον Τζο Μπάιντεν και την πρώην κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι.

Τον Απρίλιο του 2024, ο Merchant ταξίδεψε από το Ιράν στο Χιούστον και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, όπου συναντήθηκε με μια εμπιστευτική πηγή (CS) που συνεργαζόταν με ομοσπονδιακούς ερευνητές σε ένα ξενοδοχείο της κομητείας Νάσο.

Ο Merchant φέρεται να μετακίνησε διάφορα μικρά αντικείμενα σε μια πετσέτα του ξενοδοχείου καθώς εξηγούσε το σχέδιο στην CS, το οποίο περιελάμβανε την πρόσληψη 25 ατόμων για να πραγματοποιήσουν μια ψεύτικη διαμαρτυρία ως «απόσπαση της προσοχής» για την ομάδα κρούσης να χτυπήσει τους στόχους της, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Δήλωσε επίσης ότι «οι άνθρωποι που θα στοχοποιηθούν είναι αυτοί που βλάπτουν το Πακιστάν και τον κόσμο, τον μουσουλμανικό κόσμο. Αυτοί δεν είναι κανονικοί άνθρωποι».

Ο Merchant είπε ότι είχε λάβει «σαφήνεια από τον Θεό για να εκτελέσει την αποστολή του», σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου.

Ο Merchant φέρεται να χρησιμοποίησε κωδικοποιημένη γλώσσα σχετική με την ψεύτικη επιχείρηση ρούχων του για να ορίσει τους στόχους του, γράφοντας «T-shirt» για «διαδήλωση», την οποία περιέγραψε ως την «ελαφρύτερη δουλειά».

Η λέξη «πουκάμισο» θα σήμαινε «κλοπή», που ήταν «βαρύτερη δουλειά». Η φράση «φλις μπουφάν», η βαρύτερη δουλειά, θα σήμαινε «το τρίτο καθήκον... να ολοκληρώσεις την πράξη», υποδηλώνοντας φόνο. Η φράση «τζιν μπουφάν» αναφερόταν στο «να στείλεις χρήματα».

«Αυτός ο άνδρας έφτασε στο αμερικανικό έδαφος με την ελπίδα να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ — αντίθετα, συνάντησε τη δύναμη των αμερικανικών αρχών επιβολής του νόμου», δήλωσε η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι σε μια δήλωση μετά την καταδίκη του.

Ο Merchant αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει ακόμη αποφασιστεί.

