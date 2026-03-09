Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι 11 χώρες ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones- Tο αντάλλαγμα

Πώς ο Ζελένσκι εκμεταλλεύεται την εμπειρία της Ουκρανίας στη «μάχη των drones

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

AP/Michael Probst
Η «φωτιά» στη Μέση Ανατολή, που απειλεί με παγκόσμια εξάπλωση έχει στρέψει το βλέμμα στην περιοχή, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον πόλεμο στην Ουκρανία, και τις προσπάθειες του προέδρου Ζελένσκι να ενισχύσει την άμυνα της χώρας του.

Τώρα σε μία ευκαιρία, όπου η ζήτηση για συστήματα anti-drone έχει εκτοξευθεί στα ύψη, ο Ουκρανός πρόεδρος, επιχειρεί να επωφεληθεί από τις ανάγκες του άλλου πολέμου.

Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε ότι έντεκα χώρες ζήτησαν βοήθεια από την Ουκρανία για την αντιμετώπιση των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύει η Τεχεράνη εναντίον του Ισραήλ και των κρατών του Κόλπου ως αντίποινα για τις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις.

«Μέχρι στιγμής υπάρχουν έντεκα αιτήματα από γειτονικές χώρες του Ιράν, ευρωπαϊκά κράτη και Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει σαφές ενδιαφέρον για την τεχνογνωσία της Ουκρανίας στην προστασία ζωών, σε σχετικούς αναχαιτιστές, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και εκπαίδευση», είπε ο Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει ποιες χώρες πραγματοποίησαν τις διαβουλεύσεις.

Ορισμένοι ειδικοί στα drone βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τη Μέση Ανατολή και αναμένεται να φτάσουν αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία παρουσιάζεται ως κορυφαία δύναμη στην άμυνα κατά των drones, μια ικανότητα που σφυρηλατήθηκε μετά από χρόνια απόκρουσης των νυχτερινών μπαράζ ιρανικής κατασκευής επιθετικών drones που εκτόξευσε η Ρωσία, σύμμαχος της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, ο στρατός αναχαιτίζει ή καταρρίπτει συνεχώς περισσότερο από το 80% όλων των εισερχόμενων ρωσικών drones, εκατοντάδες από τα οποία εκτοξεύονται κάθε βράδυ. Για να το πετύχει αυτό, το Κίεβο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό αναχαιτιστών χαμηλού κόστους, ηλεκτρονικών εργαλείων παρεμβολής, αντιαεροπορικών πυροβόλων, μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Η προσφορά του Ζελένσκι περιλαμβάνει ένα σχέδιο ανταλλαγής: ουκρανικά drones αναχαίτισης - σχεδιασμένα να εξουδετερώνουν επιθετικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της πτήσης - με αντάλλαγμα ακριβούς πυραύλους αεράμυνας, από τους οποίους το Κίεβο έχει έλλειψη.

Η ουκρανική εμπειρία στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει γίνει στρατηγικό πλεονέκτημα παγκόσμιας εμβέλειας και το Κίεβο φαίνεται αποφασισμένο να το αξιοποιήσει –τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο– εν μέσω της δικής του σύγκρουσης με τη Ρωσία.

