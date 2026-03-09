«Στην υπηρεσία σας, σαγιέντ Μοτζτάμπα»: Δήλωση υποταγής χαραγμένη σε πύραυλο

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν μια εικόνα ενός πυραύλου που έφερε τη φράση «Labbayk, Seyyed Mojtaba» (Στην υπηρεσία σας Σεγέντ Μοτζτάμπα), σε αυτό που φαινόταν να αποτελεί επίδειξη της υπόσχεσης πίστης του στρατού στον νέο ανώτατο ηγέτη.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο δεύτερος γιος του δολοφονημένου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη διάδοχός του την Κυριακή και δεν έχασε χρόνο εξαπολύοντας επίθεση εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και το πολιτικό συμβούλιο, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, έχουν ορκιστεί πίστη στον νέο ηγέτη.

Ο διορισμός του έρχεται μετά την προειδοποίηση του Προέδρου Τραμπ ότι ο νέος ηγέτης του καθεστώτος θα χρειαστεί την «έγκριση των ΗΠΑ» για να επιβιώσει.

«Αν δεν πάρει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ», δήλωσε στο ABC News.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως εκφράσει αρνητική γνώμη για τον Μοτζτάμπα, περιγράφοντάς τον ως «απαράδεκτο» και «ελαφρύ».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήθελε μια προσωπικότητα που θα μπορούσε να «φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν» και ότι έπρεπε να «εμπλακεί» στον διορισμό του νέου ηγέτη.

Ο Μοτζτάμπα είχε ήδη υποστεί κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση το 2019 με την αιτιολογία ότι «εκπροσωπούσε τον ανώτατο ηγέτη με επίσημη ιδιότητα», παρόλο που δεν είχε εκλεγεί ποτέ.

