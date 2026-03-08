Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες

Τι κάνουν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών για να παραμένουν σε εγρήγορση σε πολύωρες αποστολές

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες
WHAT THE FACT
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι συμβαίνει όταν οι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, χρειάζεται να εκτελέσουν αποστολές που πολλές φορές ξεπερνούν και τις 24 ώρες, ενώ πρέπει ταυτόχρονα να μπορούν να χρησιμοποιούν το 100% της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων τους;

Η χρήση του Modafinil έχει ξεπεράσει προ πολλού τα όρια μιας απλής ιατρικής συνταγής για διαταραχές ύπνου, αποτελώντας πλέον ένα κρίσιμο εργαλείο στα χέρια των πιλότων μαχητικών και των μονάδων ειδικών επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα την Jerusalem Post, το συγκεκριμένο σκεύασμα επιτρέπει στο προσωπικό να παραμένει πλήρως λειτουργικό κατά τη διάρκεια αποστολών που συχνά ξεπερνούν τις 24 ώρες συνεχούς δράσης. Η αποτελεσματικότητά του εστιάζεται στην παροχή μιας σταθερής πνευματικής διαύγειας, προσφέροντας μια εξελιγμένη εναλλακτική λύση σε παραδοσιακά διεγερτικά όπως ο καφές ή το Ritalin, τα οποία συχνά συνοδεύονται από ανεπιθύμητες μεταβολές στην ενέργεια.

Από τη Γαλλία στα πιλοτήρια των μαχητικών

Το φάρμακο αναπτύχθηκε αρχικά στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του 1970 με κύριο σκοπό την καταπολέμηση της ναρκοληψίας και άλλων σοβαρών νευρολογικών παθήσεων που προκαλούν ξαφνικούς υπνηλικούς επεισόδια. Κι όμως, οι μοναδικές ιδιότητές του τράβηξαν γρήγορα την προσοχή της US Air Force και της Royal Air Force, καθώς διαπιστώθηκε ότι επιτρέπει στους χειριστές να διατηρούν την προσοχή τους ακόμα και μετά από 40 ώρες χωρίς καθόλου ύπνο. Την ίδια ώρα, το Modafinil διασφαλίζει ότι ο λεπτός κινητικός συντονισμός που απαιτείται για τον χειρισμό ενός αεροσκάφους παραμένει αναλλοίωτος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε ο IDF στις 6 Μαρτίου 2026, καταγράφοντας πιλότους σε πλήρη ετοιμότητα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.

Επιχειρησιακή υπεροχή και διατήρηση της γνωστικής ικανότητας

Όπως ανακοινώθηκε από στρατιωτικούς αναλυτές και ιατρικούς συμβούλους, η προτίμηση στο Modafinil έγκειται στην ικανότητά του να υποστηρίζει τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες χωρίς τις παρενέργειες των παλαιότερων αμφεταμινών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι πιλότοι μπορούν να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου υπό συνθήκες ακραίας σωματικής και πνευματικής καταπόνησης, χωρίς να εμφανίζουν τη νευρικότητα που προκαλεί η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης. Η στρατιωτική τεχνολογία και η φαρμακολογία συνεργάζονται πλέον στενά για να επεκτείνουν τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, διασφαλίζοντας ότι η κόπωση δεν θα αποτελέσει τον αδύναμο κρίκο σε σύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα όπου το λάθος δεν είναι επιλογή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για παγκόσμια ημέρα Γυναίκας: «Στόχος να μετατραπεί η ισότητα σε καθημερινό βίωμα»

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Ηρακλή στο Ιβανώφειο ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο ΣΕΦ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Μέση Ανατολή: Περίπου 550 Έλληνες επαναπατρίστηκαν το Σάββατο - Θα ακολουθήσουν νέες πτήσεις

09:48LIFESTYLE

Με μουστάκι και κοιλιά ο Ντι Κάπριο για το «What Happens at Night» του Μάρτιν Σκoρτσέζε

09:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με ηγετική εμφάνιση του «Greek Freek» οι Μπακς «έσπασαν» το αρνητικό σερί

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

09:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος της Mercedes, έκανε το «1-2» στη Μελβούρνη!

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

09:06TRAVEL

Ελληνικός τουρισμός: Συγκρατημένη αισιοδοξία εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Μια προσφορά* δυνατή όσο εσύ!

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Είναι κοντά στην εκλογή του διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ

08:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σχέδιο στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Πρεμιέρα στις 16 Μαρτίου - Οι εκπτώσεις, τα SOS και οι «εκπλήξεις»

07:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι κορυφής, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και μάχη τετράδας, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:49ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κατολίσθηση στην Εγνατία, ρωγμές σε σπίτια - Τι λένε οι σεισμολόγοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Β΄ Κυριακή των νηστειών, η μέση της Σαρακοστής

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια σε διεθνή ύδατα

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πύρινη κόλαση στην Τεχεράνη - Φωτιά και σε κτίριο στο Κουβέιτ - Έχουμε Αμερικανούς αιχμαλώτους λέει το Ιράν, διαψεύδουν οι ΗΠΑ

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: 11χρονη σκοτώθηκε την ώρα που κοιμόταν σε επίθεση με drone από το Ιράν

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ - Θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να πάρουν τα πυρηνικά του Ιράν

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρελάθηκαν οι Τούρκοι με τον χάρτη του Κουρδιστάν στο CNN - Τι παιχνίδι παίζεται

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη αναδίπλωση του Ιρανού προέδρου – Μετά τη «συγγνώμη» νέα χτυπήματα στον Κόλπο

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα λόγω ημιμαραθωνίου - Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

09:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος της Mercedes, έκανε το «1-2» στη Μελβούρνη!

05:49ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: 6 πρωταγωνίστριες της TV στέλνουν το δικό τους μήνυμα στο Newsbomb

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Λίμνη Μόρνου: Καλύφθηκαν με νερό τα ερειπωμένα σπίτια του Κάλλιου

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο «τελευταίος χορός» ενός παγωμένου γίγαντα: Το παγόβουνο A23a αποχαιρετά τους ωκεανούς

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναγερμός ασφαλείας στην Ελλάδα: Φόβοι για σκιά τρομοκρατίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός στη σοφίτα: Ανακάλυψε 35 αυθεντικά έργα του Ρέμπραντ - Άφωνοι οι εκτιμητές

09:00WHAT THE FACT

Ποιό είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η στιγμή που εξερράγη βόμβα σε ντισκοτέκ την ώρα που γινόταν συναυλία - Τουλάχιστον 40 τραυματίες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε αεροδρόμιο στο Ισφαχάν όπου υπήρχαν μαχητικά F-14 των Ιρανών

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στενά του Ορμούζ: Οι 10 άμεσες κρίσεις παγκοσμίως που θα προκύψουν αν κλείσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ