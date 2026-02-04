Δύο πιλότοι της F1 και 12 Ford με πάνω από 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας

Με παρουσία που εκτείνεται σε περισσότερα από 100 χρόνια, από τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα μέχρι τη σύγχρονη υβριδική εποχή, η αμερικανική εταιρεία επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο της Formula 1, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα για το πού θέλει να τοποθετηθεί την επόμενη δεκαετία.

