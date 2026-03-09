Βυθίζονται οι ασιατικές αγορές μετά το «άλμα» στο πετρέλαιο – Διακόπηκαν οι συναλλαγές στη Σεούλ

Ισχυρές απώλειες καταγράφονται στα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πυροδότησε έντονη αναταραχή στις αγορές.

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei 225 υποχωρούσε κατά 6,2% στις 52.166,92 μονάδες λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης. Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη Νότια Κορέα, όπου ο KOSPI σημείωνε πτώση 6,3%, ενώ τα χρηματιστήρια της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας κατέγραφαν απώλειες άνω του 3%.

Στη Σεούλ μάλιστα ενεργοποιήθηκε προσωρινά ο μηχανισμός διακοπής συναλλαγών (circuit breaker), καθώς η απότομη πτώση των συμβολαίων futures του KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) οδήγησε σε σύντομη αναστολή της διαπραγμάτευσης.

Την ίδια ώρα, πιέσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά futures, με τα συμβόλαια για τους δείκτες S&P 500 και Dow Jones να υποχωρούν κατά 1,9%, προμηνύοντας αρνητικό κλίμα και στη Wall Street.