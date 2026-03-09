Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια

Ο Πέδρο Τσιριβέγια έβγαλε μέρος της προπόνησης την Δευτέρα (9/3) και θέτει υποψηφιότητα για να προλάβει το ματς με την Μπέτις στην Ισπανία.

Παναθηναϊκός: Ευχάριστα νέα για Μπενίτεθ - Έτοιμος ο Σιώπης για Μπέτις, παλεύει ο Τσιριβέγια
Μετά τον σοβαρό μυϊκό τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στις 25 Ιανουαρίου, που τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι εβδομάδες, ο Πέδρο Τσιριβέγια μοιάζει έτοιμος για την επάνοδό του με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ισπανός μέσος έβγαλε μέρος της προπόνητης της Δευτέρας (9/3) και πλέον παλεύει για να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Μπέτις στην Ισπανία (19/3).

Παράλληλα, ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ έρχονται και από τον Μανώλη Σιώπη, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους «βερδιμπλάνκος» στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (12/3 19:45).

Αντίθετα, οι Σίριλ Ντέσερς και Γιάννης Κώτσιρας συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:

"Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Europa League (12/3, 19:45).

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, έκαναν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Μέρος της προπόνησης πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια. Ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Κώτσιρας και θεραπεία έκανε ο Πάλμερ – Μπράουν".

