Λίβανος: Σκοτώθηκε ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σε βομβαρδισμό

Ο ιερέας είχε συμμετάσχει την Παρασκευή σε συγκέντρωση έξω από εκκλησία, όπου δεκάδες κάτοικοι δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στα εδάφη τους ειρηνικά, χωρίς όπλα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

AP
Ένας ιερέας χριστιανικής εκκλησίας σκοτώθηκε σήμερα (9/3) σε βομβαρδισμό από τον ισραηλινό στρατό στον νότιο Λίβανο.

Το θύμα ήταν ο ιερέας της ενορίας σε ένα από τα χριστιανικά χωριά στα νότια σύνορα του Λιβάνου, που έχουν επιλέξει να παραμείνουν ουδέτερα στη σύγκρουση και να αψηφούν τις ισραηλινές εντολές εκκένωσης. Ο ιερέας τραυματίστηκε όταν ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε σπίτι.

Οι κάτοικοι του χωριού έτρεξαν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο μαζί με διασώστες του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού. Ο ιερέας αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο ιερέας είχε συμμετάσχει την Παρασκευή σε συγκέντρωση έξω από εκκλησία, όπου δεκάδες κάτοικοι δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να παραμείνουν στα εδάφη τους ειρηνικά, χωρίς όπλα.

