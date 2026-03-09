Η Ντακότα Τζόνσον χτυπάει όλες τις σωστές νότες στο... πιάνο

Για τις ανάγκες φωτογράφισης διαφημιστικού σποτ, η ηθοποιός έδειξε γιατί είχε επιτυχία η τριλογία «Οι 50 αποχρώσεις του γκρι»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

2'
Η Ντακότα Τζόνσον ξεσηκώνει για μία ακόμα φορά τους θαυμαστές της.

Η ηθοποιός, σε μία σειρά φωτογραφιών, συνοδεία βίντεο για τις ανάγκες διαφημιστικής καμπάνιας εσωρούχων του Calvin Klein, ποζάρει με φαρδιά τζιν - και τίποτα άλλο - μέσα σε διάφορα σημεία του σαλονιού της, όπως πάνω σε ένα πιάνο, χαλαρώνοντας στο τραπέζι του μπιλιάρδου ή χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο στρατηγικά τοποθετημένο στους γοφούς της.

Στο συνοδευτικό βίντεο, η σταρ του «Materialists» αφηγείται σε ένα φωνητικό μήνυμα για ένα σενάριο ταινίας που μόλις διάβασε: «Είναι τόσο... άγριο. Αυτή η σκηνή, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Στη συνέχεια, χορεύει σε ένα υπνοδωμάτιο φορώντας χαμηλόμεσο φαρδύ τζιν, παίρνει δύο ρόδια από το ψυγείο για να καλύψει το στήθος της και κλείνει την πόρτα με ένα σκανδαλιάρικο κούνημα του γοφού...

Οι εικόνες αναδεικνύουν επίσης τα διάφορα τατουάζ της — συμπεριλαμβανομένου του «acta non verba», μια λατινική φράση που σημαίνει «πράξεις όχι λόγια» και την οποία κάποτε χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» στο «Late Late Show».

Παρά την γνωστή της αγάπη για τα αποκαλυπτικά φορέματα στο κόκκινο χαλί, η κόρη του Ντον Τζόνσον και τη Μέλανι Γκρίφιθ, όταν ρωτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το Vogue Germany για τους κριτικούς που λένε ότι η εμφάνισή της είναι «υπερβολικά σέξι», απάντησε λακωνικά: «Πραγματικά δεν με νοιάζει».

