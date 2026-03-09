Η Ντακότα Τζόνσον χτυπάει όλες τις σωστές νότες στο... πιάνο

Η Ντακότα Τζόνσον ξεσηκώνει για μία ακόμα φορά τους θαυμαστές της.

Η ηθοποιός, σε μία σειρά φωτογραφιών, συνοδεία βίντεο για τις ανάγκες διαφημιστικής καμπάνιας εσωρούχων του Calvin Klein, ποζάρει με φαρδιά τζιν - και τίποτα άλλο - μέσα σε διάφορα σημεία του σαλονιού της, όπως πάνω σε ένα πιάνο, χαλαρώνοντας στο τραπέζι του μπιλιάρδου ή χαλαρώνοντας δίπλα στην πισίνα με ένα βιβλίο στρατηγικά τοποθετημένο στους γοφούς της.

the style of the season. Dakota Johnson in the new Baggy Jean. a relaxed fit that gets better with every wear. pic.twitter.com/fZk9VYja4e — calvinklein (@CalvinKlein) March 9, 2026

Στο συνοδευτικό βίντεο, η σταρ του «Materialists» αφηγείται σε ένα φωνητικό μήνυμα για ένα σενάριο ταινίας που μόλις διάβασε: «Είναι τόσο... άγριο. Αυτή η σκηνή, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Στη συνέχεια, χορεύει σε ένα υπνοδωμάτιο φορώντας χαμηλόμεσο φαρδύ τζιν, παίρνει δύο ρόδια από το ψυγείο για να καλύψει το στήθος της και κλείνει την πόρτα με ένα σκανδαλιάρικο κούνημα του γοφού...

dakota johnson for calvin klein’s spring 2026 collection ❦ pic.twitter.com/PYnaci56w8 — best of dakota johnson (@bestofjohnsons) March 9, 2026

Οι εικόνες αναδεικνύουν επίσης τα διάφορα τατουάζ της — συμπεριλαμβανομένου του «acta non verba», μια λατινική φράση που σημαίνει «πράξεις όχι λόγια» και την οποία κάποτε χαρακτήρισε «πολύ σοβαρή» στο «Late Late Show».

Dakota Johnson as Calvin Klein’s new brand ambassador (2026) pic.twitter.com/EA07VJ7ZpE — FearBuck (@FearedBuck) March 9, 2026

Παρά την γνωστή της αγάπη για τα αποκαλυπτικά φορέματα στο κόκκινο χαλί, η κόρη του Ντον Τζόνσον και τη Μέλανι Γκρίφιθ, όταν ρωτήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο από το Vogue Germany για τους κριτικούς που λένε ότι η εμφάνισή της είναι «υπερβολικά σέξι», απάντησε λακωνικά: «Πραγματικά δεν με νοιάζει».



