Η τιμή του Brent έπεσε κάτω των 90 δολαρίων μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν απότομα τη Δευτέρα, με το Brent Crude να πέφτει κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ που υποδηλώνουν ότι η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε «σχεδόν ολοκληρωθεί» και προχωρούσε πολύ πιο γρήγορα από τον αρχικό χρονοδιάγραμμα των τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων, προσθέτοντας ότι το Ιράν είχε ουσιαστικά χάσει το ναυτικό, τις επικοινωνίες και την αεροπορία του.

Οι τιμές του πετρελαίου κατά τις 22:30. oilprice.com

Οι δηλώσεις αυτές φάνηκαν να ηρεμούν τις αγορές μετά από ημέρες γεωπολιτικής έντασης που είχαν οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Οι μετοχές των ΗΠΑ ανέκαμψαν επίσης, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να σημειώνουν άνοδο άνω του 1% μετά από προηγούμενες απώλειες, καθώς οι επενδυτές στοιχημάτισαν ότι η σύγκρουση δεν θα κλιμακωθεί περαιτέρω.

