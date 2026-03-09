Τείνει στο 27% η Νέα Δημοκρατία μετά τον πόλεμο στο Ιράν- Τι δείχνουν γκάλοπ για ALPHA και Action 24

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει αύξηση στις εκλογικές προτιμήσεις με ποσοστά γύρω στο 26

27% μετά την κρίση στο Ιράν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις Alco και Opinion Poll.

Η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 14,3% σύμφωνα με την Alco και περίπου 16% σύμφωνα με την Opinion Poll.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει την καταλληλότητά του για πρωθυπουργία στο 31,4%, ενώ τα ποσοστά των υπολοίπων υποψηφίων παρουσιάζουν μικρή πτώση.

Το 85,4% των πολιτών εκφράζει ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή υποστήριξη για την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες, με σχεδόν το 50% να το θεωρεί το σημαντικότερο ζήτημα. Snapshot powered by AI

Ο χειρισμός της κυβέρνησης στην κρίση που ξέσπασε μετά τον βομβαρδισμό του Ιράν από ΗΠΑ και Ισραήλ, φαίνεται πως αυξάνεται στις εκλογικές προτιμήσεις του των πολιτών όπως φαίνεται από τις νέες δημοσκοπήσεις του ALPHA και του ACTION 24.

Συγκεκριμένα, στο 14,3% έχει ανέβει η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco για τον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 25,1% ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 10,8%. Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί ο Κυριάκος Βελόπουλος ενώ τέταρτη έχει υποχωρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με την δημοσκόπηση το Μέρα25 μπαίνει στη Βουλή οριακά ενώ εκτός μένει η «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24

Η πρώτη δημοσκόπηση της Opinion Poll μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, αποτυπώνοντας τόσο το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας όσο και την ανησυχία των πολιτών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η έρευνα καταγράφει τις απόψεις των πολιτών για τον πόλεμο στο Ιράν, τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, τη στάση της Αθήνας απέναντι στην Κύπρο, αλλά και τον φόβο για πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, αποτυπώνει το πολιτικό αποτύπωμα των εξελίξεων στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, με ερωτήματα για την πρόθεση ψήφου, την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και τα βασικά εκλογικά διλήμματα.

Πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,6%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων κομμάτων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 10,7%, ενώ ακολουθούν:

Πλεύση Ελευθερίας : 7,8%

Ελληνική Λύση : 7,5%

ΚΚΕ : 6,4%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Κάτω από το όριο του 4% κινούνται τα υπόλοιπα κόμματα, με:

Φωνή Λογικής : 4%

ΜέΡΑ25 : 2,4%

Δημοκράτες : 1,4%

Σπαρτιάτες : 1,3%

Νέα Αριστερά: 0,8%

Καταλληλότητα για την πρωθυπουργία

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει άνοδο, καθώς από 29% τον Ιανουάριο φτάνει στο 31,4% τον Μάρτιο.

Αντίθετα, μικρή υποχώρηση σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, από 6,1% τον Ιανουάριο σε 5,8% τον Μάρτιο.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εμφανίζει επίσης πτώση, από 8,8% τον Ιανουάριο στο 6,6% τον Μάρτιο, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει οριακή μείωση από 6,5% σε 6,3%.

Εκτίμηση ψήφου και παράσταση νίκης

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 32,7%, έναντι 13,2% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,6%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 7,8%, η Φωνή Λογικής με 4,9% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,7%, ενώ το 8,8% κατευθύνεται σε άλλα κόμματα.

Στην παράσταση νίκης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 61,1%, με σημαντική διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% και η Ελληνική Λύση 2%.

Πτώση για το ενδεχόμενο κόμματος Καρυστιανού

Η δημοσκόπηση καταγράφει και μείωση στο ενδιαφέρον για ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού. Συγκεκριμένα, το 21,3% δηλώνει ότι θα μπορούσε να ψηφίσει ένα τέτοιο κόμμα, ποσοστό μειωμένο κατά 8 μονάδες σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν έφτανε το 29,3%.

Αναλυτικά, το 9,2% απαντά ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει, το 12,1% αρκετά πιθανό, το 14,4% λίγο πιθανό, ενώ το 59,5% δηλώνει ότι δεν θα το επέλεγε.

Σενάρια για νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Σε ερώτηση για πιθανό κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 14,8% δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει, έναντι 17,1% τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα, για ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 10% δηλώνει ότι θα το στήριζε, ποσοστό κοντά στο 10,4% της προηγούμενης μέτρησης.

Κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδυναμία

Το 46,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ το 45,4% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

Παράλληλα, το 55,1% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με βασικό κριτήριο την πολιτική σταθερότητα, ενώ το 34,1% αναφέρει ότι θα ψηφίσει κυρίως για να εκφράσει διαμαρτυρία.

Ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό ανησυχίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το 85,4% δηλώνει ότι ανησυχεί αρκετά ή πολύ για τον πόλεμο στο Ιράν και τις πιθανές επιπτώσεις στην Ελλάδα, ενώ μόλις το 13,7% εμφανίζεται λιγότερο προβληματισμένο.

Παράλληλα, το 73% συμφωνεί με την αποστολή ελληνικών φρεγατών και αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο, ενώ το 71,9% στηρίζει τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα των πολιτών

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες, καθώς το 49,6% το τοποθετεί στην πρώτη θέση. Ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 35,1% και η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16,7%.

