Συνομιλίες ΟΗΕ-Ουάσινγκτον για την εισαγωγή καυσίμων στην Κούβα για την ανθρωπιστική του αποστολή

Η ενεργειακή κρίση, που μαστίζει εδώ και χρόνια το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει επιδεινωθεί από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και σταμάτησαν απότομα τις παραδόσεις πετρελαίου από το Καράκας, κύριο προμηθευτή καυσίμων της νησιωτικής χώρας τα τελευταία 25 χρόνια.

Συνομιλίες ΟΗΕ-Ουάσινγκτον για την εισαγωγή καυσίμων στην Κούβα για την ανθρωπιστική του αποστολή

Πολίτης περνάει τον δρόμο εν μέσω μπλακ άουτ στη Χαβάνα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026. 

AP/Ramon Espinosa
Ο ΟΗΕ έχει "συνομιλίες" με τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να εισάγει καύσιμα στην Κούβα για την ανθρωπιστική του αποστολή, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, Φραντσίσκο Πιτσόν, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Υπάρχουν "συνομιλίες μεταξύ των συναδέλφων μας του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και της κυβέρνησης των ΗΠΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα καύσιμα για ανθρωπιστικό σκοπό", δήλωσε ο Πιτσόν.

"Όταν μιλώ για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αναφέρομαι στα καύσιμα που προορίζονται για τις επιχειρήσεις επείγουσας επέμβασης που διεξάγουμε, τις επιχειρήσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε, καθώς και στη διασφάλιση των ζωτικής σημασίας υπηρεσιών στα κέντρα υποδοχής για άτομα και ομάδες που είναι ευάλωτα".

Ο Πιτσόν υπογράμμισε ότι η πρόσβαση των υπηρεσιών του ΟΗΕ σε καύσιμα είναι "πολύ περιορισμένη" λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η επιχειρησιακή βιωσιμότητα της ανταπόκρισής μας "εξαρτάται από την πρόσβαση στην ενέργεια και στα καύσιμα. Και αυτή τη στιγμή, η ικανότητά μας διακυβεύεται ακριβώς από την έλλειψη καυσίμων", πρόσθεσε.

Ο Φραντσίσκο Πιτσόν επικαλέστηκε κυρίως "τις επισκέψεις επί του πεδίου, πολύ λίγες" και την "ελάχιστη διαθεσιμότητα μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων" των οποίων οι υπηρεσίες έχουν γίνει "πιο ακριβές" λόγω των ελλείψεων.

"Συναντάμε δυσκολίες στην πρόσβαση στα καύσιμα για τις επιχειρήσεις εξόδου των εμπορευμάτων από λιμάνια και αεροδρόμια", τόνισε.

Οι ΗΠΑ, οι οποίες δεν κρύβουν την επιθυμία μας να δουν αλλαγή του καθεστώτος στην Κούβα, εφαρμόζουν μια πολιτική μέγιστης πίεσης στην Αβάνα, όπου κανένα πλοίο φορτωμένο με καύσιμα δεν έχει εισέλθει στη χώρα εδώ και δύο μήνες.

Η ενεργειακή κρίση, που μαστίζει εδώ και χρόνια το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, έχει επιδεινωθεί από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και σταμάτησαν απότομα τις παραδόσεις πετρελαίου από το Καράκας, κύριο προμηθευτή καυσίμων της νησιωτικής χώρας τα τελευταία 25 χρόνια.

Η Ουάσινγκτον επικαλείται την "εξαιρετική απειλή" που θα αποτελούσε για την αμερικανική εθνική ασφάλεια το κομμουνιστικό νησί, το οποίο βρίσκεται μόλις 150 χλμ. από τις ακτές της Φλόριντα.

Αντιμέτωπη με την ενεργειακή κρίση, η κουβανική κυβέρνηση εφάρμοσε μια δέσμη έκτακτων μέτρων, εκ των οποίων ο δραστικός περιορισμός στις πωλήσεις καυσίμων.

