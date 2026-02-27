Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

Τουλάχιστον δύο από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε στην Κούβα αυτή την εβδομάδα από λιμενικούς είναι Αμερικανοί υπήκοοι, δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Τουλάχιστον δύο πρόσωπα» που επέβαιναν στο σκάφος «ήταν Αμερικανοί πολίτες· ένας απεβίωσε και ο άλλος είναι τραυματίας», διευκρίνισε η πηγή αυτή, προσθέτοντας πως «ο ιδιοκτήτης του σκάφους δήλωσε ότι εκλάπη από εργαζόμενο».

Τρίτος επιβαίνων στο ταχύπλοο διέθετε άδεια παραμονής, ενώ για τους υπόλοιπους δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι «μόνιμοι κάτοικοι νομίμως» στις ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με μέλη του λιμενικού σώματος της Κούβας, όταν πλεούμενο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα των ΗΠΑ αναχαιτίστηκε στα κουβανικά χωρικά ύδατα.