Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

Ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από μια επική ανατροπή αλλά οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια στο ξεκάθαρο φάουλ που έγινε πάνω στον Χέιζ – Ντέιβις στην τελευταία επίθεση.

Ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ έστειλε το δικό του μήνυμα, γράφοντας σε story του: «6/6 αυστηρά», το οποίο συνόδευσε με τα ονόματα των Ναν και Λεσόρ. Οι δύο παίκτες επιστρέφουν το επόμενο διάστημα στην ενεργό δράση.

Επίσης, μέσω νέας ανάρτησης, ενημέρωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι αν η ομάδα δεν προκριθεί στο Final Four θα έχουν έκπτωση στα διαρκείας της επόμενης σεζόν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα. Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν».

Τέλος, σχολίασε και τη φάση που έκρινε την αναμέτρηση, τονίζοντας ότι: «Μολονότι η Παρί ήταν καλύτερη από εμάς για 39 λεπτά, το φάουλ είναι φάουλ κι αυτό θα μπορούσε να είχε αλλάξει το αποτέλεσμα».

