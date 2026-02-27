Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

Πέρα από τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στα πέναλτι κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στη φάση των «16» του Europa League θα βρεθεί και η Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Μπραν και πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορί.

Πρόκριση πήρε και η Νότιγχαμ που δυσκολεύτηκε παρά το 3-0 που είχε από το πρώτο ματς με την Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν 0-2, αλλά το τελικό 1-2 έδωσε στους Άγγλους το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0 (14' Κανιτσόφσκι, 30' Ζακάριασεν)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1 (62' Σπάρσιλ - 9' Τεττέη)

Α' αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ. (4' Ζιρού, 99' Ενγκοϊ)

Α' αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

Στουτγάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (1' ΜακΚάουαν)

Α' αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 (παρ.) (51' Σορ, 100' Ίτο, 114' Χέιμανς - 45'+2 Μπακράρ, 57'πέν, 75' Στοΐκοβιτς)

Α' αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4.

Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0 (63' Σβέντμπεργκ)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (56' Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2 (68' Χάντσον-Οντόι - 22',48' πέν. Αρτούρκογλου)

Α' αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.