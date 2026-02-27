Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Europa League μαζί με τον Παναθηναϊκό και θα μπουν στην κλήρωση της Παρασκευής.

Newsbomb

Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέρα από τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στα πέναλτι κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, στη φάση των «16» του Europa League θα βρεθεί και η Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα επικράτησε 1-0 της Μπραν και πιστοποίησε τον τίτλο του φαβορί.

Πρόκριση πήρε και η Νότιγχαμ που δυσκολεύτηκε παρά το 3-0 που είχε από το πρώτο ματς με την Φενέρμπαχτσε. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν 0-2, αλλά το τελικό 1-2 έδωσε στους Άγγλους το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς των playoffs του Europa League (σε παρένθεση τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων):

  • Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0 (14' Κανιτσόφσκι, 30' Ζακάριασεν)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Φερεντσβάρος με συνολικό σκορ 4-1

  • Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 1-1 (62' Σπάρσιλ - 9' Τεττέη)

Α' αγώνας 2-2: Προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι με 4-3

  • Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Λιλ (Γαλλία) 0-2 παρ. (4' Ζιρού, 99' Ενγκοϊ)

Α' αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Λιλ με συνολικό σκορ 2-1

  • Στουτγάρδη (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-1 (1' ΜακΚάουαν)

Α' αγώνας 4-1: Προκρίθηκε η Στουτγκάρδη με συνολικό σκορ 4-2

  • Γκενκ (Βέλγιο)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 3-3 (παρ.) (51' Σορ, 100' Ίτο, 114' Χέιμανς - 45'+2 Μπακράρ, 57'πέν, 75' Στοΐκοβιτς)

Α' αγώνας 3-1: Προκρίθηκε η Γκενκ με συνολικό σκορ 6-4.

  • Θέλτα (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-0 (63' Σβέντμπεργκ)

Α' αγώνας 2-1: Προκρίθηκε η Θέλτα με συνολικό σκορ 3-1

  • Μπολόνια (Ιταλία)-Μπραν (Νορβηγία) 1-0 (56' Ζοάο Μάριο)

Α΄αγώνας 1-0: Προκρίθηκε η Μπολόνια με συνολικό σκορ 2-0

  • Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 1-2 (68' Χάντσον-Οντόι - 22',48' πέν. Αρτούρκογλου)

Α' αγώνας 3-0: Προκρίθηκε η Νότιγχαμ με συνολικό σκορ 4-2

Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας στους «16» είναι οι: Λιόν, Άστον Βίλα, Μίντιλαντ, Μπέτις, Πόρτο, Μπράγκα, Φράιμπουργκ και Ρόμα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

01:22ΕΘΝΙΚΑ

Π. Παυλόπουλος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εθνικό ζήτημα η οριστική επανένωση – Καμία αποδοχή «δανεισμού»

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

00:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Πέρασαν Μπολόνια και Νότιγχαμ – Τα αποτελέσματα

00:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέλη του Ρουβίκωνα κατά Υφαντή στο Πάντειο για το σεμινάριο «ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο»

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

00:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Υποχώρησε 10ος ο Παναθηναϊκός AKTOR – Η βαθμολογία

00:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Με Άλκμααρ ή Τσέλιε στους «16» του Conference League | Πότε είναι η κλήρωση κι οι αγώνες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σοβαρό τροχαίο στη Γιάννουλη - Τραυματισμένος 40χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Έδωσε τη μάχη του, αλλά δεν ήταν αρκετό

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0 (τελικό): Πάλεψε αλλά λύγισε στο Βίγκο

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

23:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: «Φιξάκι» κοκαΐνης και κάνναβη εντοπίστηκαν στο σπίτι 27χρονου

23:21LIFESTYLE

Pink και Carey Hart χωρίζουν έπειτα από 20 χρόνια γάμου

23:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πότε είναι η κλήρωση για τους «16» του Europa League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

23:12WHAT THE FACT

Η πρώτη γραφή στον κόσμο είναι παλαιότερη από ότι πιστεύαμε - Τι δείχνει νέα ανακάλυψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τι στα αλήθεια σημαίνει το «Ε» στον λεβιέ ταχυτήτων των παλαιότερων αυτοκινήτων

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

00:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR-Παρί 99-104: Η κλοπή του αιώνα από διαιτητές σε εντεταλμένη υπηρεσία

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ