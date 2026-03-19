Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Για μία ακόμα φορά η Τουρκία θίγει το θέμα με την τοποθέτηση της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Οι Τούρκοι επιχειρούν να μεταφέρουν την αντιπαράθεση και σε διεθνές επίπεδο, μετά από επιστολή που απέστειλαν σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ.

Τα κατευθυνόμενα από το καθεστώς Ερντογάν ΜΜΕ, εκλαμβάνουν ως κίνηση πρόκλησης την ενίσχυση της άμυνας της χώρας μας. Η Milliyet, με προκλητικό πρωτοσέλιδο, παρουσιάζει την ελληνική πολιτική ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής που –κατά τουρκικές πηγές– παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τουρκία απέστειλε επιστολές σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας θέμα στρατιωτικοποίησης των νησιών και υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστημάτων δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το φιλοκυβερνητικό δίκτυο A Haber, που κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», εστιάζοντας στην παρουσία Patriot στην Κάρπαθο.

Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ισχυριστεί πως η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, συνιστά παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, για το θέμα των Patriot στην Κάρπαθο, έχει ως εξής: «Η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι προσπάθειες τετελεσμένων γεγονότων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης εκφραστεί από τα υψηλότερα κλιμάκια του κράτους μας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών δημιουργούν τόσο παρανομία όσο και βλάπτουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μας.

Τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας. Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και στοχεύουν να μετατρέψουν τις κρίσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».