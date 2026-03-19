Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Μιχάλης Παπαδάκος

Για μία ακόμα φορά η Τουρκία θίγει το θέμα με την τοποθέτηση της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Οι Τούρκοι επιχειρούν να μεταφέρουν την αντιπαράθεση και σε διεθνές επίπεδο, μετά από επιστολή που απέστειλαν σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ.

Τα κατευθυνόμενα από το καθεστώς Ερντογάν ΜΜΕ, εκλαμβάνουν ως κίνηση πρόκλησης την ενίσχυση της άμυνας της χώρας μας. Η Milliyet, με προκλητικό πρωτοσέλιδο, παρουσιάζει την ελληνική πολιτική ως μέρος ευρύτερης στρατηγικής που –κατά τουρκικές πηγές– παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τουρκία απέστειλε επιστολές σε ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας θέμα στρατιωτικοποίησης των νησιών και υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη αντιαεροπορικών συστημάτων δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το φιλοκυβερνητικό δίκτυο A Haber, που κάνει λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», εστιάζοντας στην παρουσία Patriot στην Κάρπαθο.

Η προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ισχυριστεί πως η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, συνιστά παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης των νησιών.

Αναλυτικά η απάντηση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, για το θέμα των Patriot στην Κάρπαθο, έχει ως εξής: «Η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι προσπάθειες τετελεσμένων γεγονότων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης εκφραστεί από τα υψηλότερα κλιμάκια του κράτους μας.

Οι προσπάθειες της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών δημιουργούν τόσο παρανομία όσο και βλάπτουν τις σχέσεις γειτονίας και συμμαχίας μας.

Τέτοιες καταστάσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας. Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και στοχεύουν να μετατρέψουν τις κρίσεις στην περιοχή μας σε ευκαιρία, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει ο κανονισμός στη Βουλή για τις βιντεοσκοπήσεις μετά το επεισόδιο Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου

12:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Astoria»: Μια ιστορία για τον ξεριζωμό και τη διεκδίκηση - Όσα είδαμε πριν την πρεμιέρα στο Θέατρο Παλλάς

12:24ΥΓΕΙΑ

Νέα απάτη με sms: Υπόσχονται επιστροφή χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ και υποκλέπτουν τραπεζικά δεδομένα

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Εξετάζει την επιβολή «διοδίων» στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ - «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις στις αλαζονικές δυνάμεις»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο στρατός απειλεί με πλήρη καταστροφή τις ενεργειακές υποδομές στον Κόλπο

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ένας άνδρας για προσπάθεια εξαπάτησης γυναίκας στην Πέλλα

12:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Κόντρα στη Μπασκόνια στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός - Το πρόγραμμα της αγωνιστικής

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

12:14TRAVEL

Χαλάρωση με θέα το Μαίναλο: Η γαλήνη της Βυτίνας σε πρώτο πλάνο

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Θα μπορούσαν οι ενεργειακές επιθέσεις να διαταράξουν τη συμμαχία ΗΠΑ - Ισραήλ;

12:12ΥΓΕΙΑ

Affidea Premium: Ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που αξίζετε

11:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέες ενημερώσεις λογισμικού για τα PlayStation 3 και PlayStation 4 από τη Sony

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Το σχέδιο του Πενταγώνου για την απόβαση 2.500 πεζοναυτών στα νησιά του Περσικού Κόλπου - Αιχμή του δόρατος το USS Tripoli

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η απάντηση στην κρίση στη Μέση Ανατολή πρέπει να είναι εθνική και ευρωπαϊκή

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς... φρένα οι Χοκς - Συνεχίζεται το «Luka Magic» για Λέικερς - Τα αποτελέσματα

11:30ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

11:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος είναι ο νο.1 προγνωστικός παράγοντας καρδιακής ανεπάρκειας και φλεγμονής

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έστειλε επιστολή σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

11:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Θανάσης Γιαννακόπουλος, για πάντα στην καρδιά μας»

11:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Παράταση με το... καλημέρα - Η νέα οριστική ημερομηνία υποβολής

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο που κατέγραφε τον Γεωργιάδη να τρώει κρακεράκι

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Νεκρός 21χρονος οδηγός σε μετωπική σύγκρουση με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο πυραύλους του Ιράν

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Γονείς πλήρωσαν 7.000 ευρώ για βανδαλισμούς που προκάλεσαν τα παιδιά τους σε δύο νηπιαγωγεία

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη στη Βέροια - Σε εξέλιξη οι έρευνες

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ