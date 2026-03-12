Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία για Patriot: Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική μας διάταξη

Απάντηση στην προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας για την ανάπτυξη Patriot στην Κάρπαθο έδωσε το υπουργείο Εξωτερικών δια της εκπροσώπου του Λένας Ζωχιού, η οποία ανέφερε πως κατά τη συνομιλία των Γεραπετρίτη και Φιντάν δεν ετέθη κανένα τέτοιο θέμα.

Η κ. Ζωχιού παρέπεμψε στην προ εβδομάδος ανακοίνωση του ΥΠΕΞ. «Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος», τονιζόταν στην εν λόγω ανακοίνωση, με το ΥΠΕΞ τότε να προσθέτει:

«Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών. Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Όσον αφορά την Κύπρο, η κ. Ζωχιού χαρακτήρισε δε αυτονόητο καθήκον της Ελλάδας να συνδράμει αμυντικά όταν της ζητήθηκε και είπε ότι «η συνδρομή μας έχει αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα». Χαρακτήρισε την Κύπρο νησί σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, παρά τη συνεχόμενη παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή εδάφους της, επισημαίνοντας ότι η παράνομη εισβολή δεν νομιμοποιεί την παρουσία κατοχικής δύναμης.

Παράλληλα τόνισε πως «η επιχείρηση πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας έχει ολοκληρωθεί μεταξύ Αμοργού Αστυπάλαιας» Σε άλλη ερώτηση είπε ότι την έκφραση «συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις» την χρησιμοποιεί ο Έλληνας ΥΠΕΞ από την εκλογή μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπου τα μέλη συναποφασίζουν για θέματα διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφαλείας.

Η τουρκική πρόκληση για τους Patriot

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Άμυνας της γείτονος, δια στόματος του εκπροσώπου του, Ζέκι Ακτούρκ, ανέφερε νωρίτερα για την ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο: «Η προσπάθεια της Ελλάδας να παραβιάσει το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των νόμιμα συναφθεισών συμφωνιών δημιουργεί παρανομία και βλάπτει τις σχέσεις γειτονίας μας.

Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί κρίσεις στην περιοχή μας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό, και ότι έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση» είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Η απάντηση του Ακτούρκ ήρθε έπειτα από σχετικό ερώτημα που υποβλήθηκε από Τούρκο δημοσιογράφο.

