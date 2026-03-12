ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Newsbomb

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 3 έως τις 9 Μαρτίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στη Βέροια, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε επτά αγώνες από τη Super League, την Bundesliga, τη La Liga, τη Ligue 1, την πρώτη κατηγορία του Βελγίου και τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, έπαιξε το 4-5-6-7 και κέρδισε 22.230,25 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Παρασκευή 6 Μαρτίου, στο Τρικάστ της 7ης ιπποδρομίας από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 2.230 ευρώ.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη μπορεί να προβλέψει κρίσεις άσθματος με υψηλή ακρίβεια

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

16:31ΕΥ ΖΗΝ

Ο κίνδυνος από τα μοντέλα ΑΙ που διαρκώς συμφωνούν και μας κολακεύουν

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή»

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Τα HUAWEI Watch GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5 ξεχώρισαν στη φετινή MWC, αποσπώντας πολλαπλά σημαντικά βραβεία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη για τον πνιγμό 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έξι διαρρήξεις σε 11 μέρες - Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις δράστες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις προκλήσεις της Τουρκίας για τους Patriot: Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική μας διάταξη

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Οι Patriot και τα F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά το δυτικό Ιράν - Στο στόχαστρο διοικητές και εκτοξευτές

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Σύλληψη 41χρονος για ναρκωτικά - Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης

15:42ΕΘΝΙΚΑ

Ναύαρχος Κονιδάρης στο Newsbomb: Το Ιράν δείχνει ότι θέλει να προσβάλλει κι άλλους - Η Σούδα είναι προστατευμένη

15:40ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη στις γυναίκες: Υπάρχουν διαφορές από τους άνδρες; Πλήρης οδηγός διάγνωσης και αντιμετώπισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο

13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ