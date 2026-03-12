Ισραήλ: Εικόνα με τις βόμβες διασποράς που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά αμάχων

Το Ιράν στις επιθέσεις του επιχειρεί να έχει μεγάλο αριθμό θυμάτων και γι' αυτό χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς.

Σύμφωνα με εικόνα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, φαίνονται βόμβες διασποράς που εκτόξευσε το ιρανικό καθεστώς λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσουν αμάχους στο Ισραήλ.

«Το ιρανικό καθεστώς συνεχίζει τις προσπάθειές του να χτυπήσει όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους. Αυτοί είναι οι στόχοι του ιρανικού καθεστώτος: οι άμαχοι», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Τεχεράνη στις πυραυλικές επιθέσεις της χρησιμοποιεί βαλλιστικούς πυραύλους που στην κεφαλή περιέχουν βόμβες διασποράς προκειμένου να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους.

