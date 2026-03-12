Μιχάλης Αεράκης για την πίστη του στον Θεό: «Συνομιλώ μαζί Του, μου δίνει δύναμη»

Για την πίστη του στον Θεό και την σύνδεσή του μαζί Του μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ ο Μιχάλης Αεράκης.

«Μία δυο ευκαιρίες σου δίνονται στη ζωή και πρέπει να ‘σαι καλός άνθρωπος. Να δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλον, που σε πίκρανε ή σε ενόχλησε, να τον συγχωρέσεις. Να εξετάζεις δηλαδή την πρόθεση, αν ήθελε να το κάνει αυτό ή έγινε όπως έγινε», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

«Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, όχι. Το χω πει πολλές φορές και το ‘χω πει και δημοσίως, εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό. Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει “τι λέει ο μπιπ;”, δεν βαριέσαι. Όταν βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, θα ξανοίξω πάνω και τον βλέπω», πρόσθεσε ο Μιχάλης Αεράκης.

«Έχω το σχήμα του προσώπου του και του λέω “ζορίζομαι, τι να κάνω;”. Μου κλείνει το μάτι και μου λέει “προχώρα, εδώ είμαι γω”. Έτσι και προχωρώ. Με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη», ανέφερε, καταλήγοντας, ο ηθοποιός.

