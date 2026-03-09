Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλλουσας

Snapshot Η εκδίκαση της μήνυσης του Πέτρου Φιλιππίδη κατά της πρώτης καταγγέλλουσας αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Η μήνυση αφορά ψευδή κατάθεση της καταγγέλλουσας, η οποία τον είχε κατηγορήσει για βιασμό.

Η πλευρά του Φιλιππίδη ζήτησε αναβολή για να εξεταστεί ο ηθοποιός από τους συνηγόρους του, ενώ η πλευρά της γυναίκας επιθυμούσε την άμεση εκδίκαση.

Τελικά, η έδρα όρισε νέα ημερομηνία εκδίκασης μετά από τη διαφωνία των δύο πλευρών.

Αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2026 η εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει ο Πέτρος Φιλιππίδης εναντίον της πρώτης καταγγέλλουσας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό.

Ο ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, ωστόσο, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζητήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης καθώς η κ. Πακιρτζίδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.

Η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης προκειμένου ο ηθοποιός να εξεταστεί από τους συνηγόρους του, ενώ η πλευρά της γυναίκας έδειξε να διαφωνεί με αυτή την πρόταση και επέμεινε στην εκδίκαση της υπόθεσης, με την έδρα να ορίζει, εν τέλει, νέα ημερομηνία εκδίκασης.

