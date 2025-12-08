Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του – Ήταν εμπρησμός;

Εκδόθηκε το πόρισμα για τη φωτιά που εκδηλώθηκε τη 18η Ιουλίου, στο διαμέρισμα που έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης, επί της οδού Πατησίων, στο ύψος της Πιπίνου.

Οι ανησυχίες για εμπρηστική επίθεση διαψεύδονται στο πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ALPHA. Όπως αναφέρεται, η πυρκαγιά σημειώθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα.

Το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο και ο Πέτρος Φιλιππίδης αναμένεται να επιστρέψει σε μερικούς μήνες, περίπου προς τον Μάρτιο, αφού αναμένεται να πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες ώστε να αποκατασταθούν οι υλικές ζημιές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας και επεκτάθηκε στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος του ηθοποιού στον 4ο όροφο. Οι φλόγες τύλιξαν την τέντα του διαμερίσματος και γρήγορα έφτασαν και στην τέντα του διπλανού διαμερίσματος.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης κοιμόταν στο δωμάτιο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά και ειδοποιήθηκε από τους γείτονες, οι οποίοι πρόλαβαν να τον ξυπνήσουν. Στο σημείο έφτασε άμεσα ισχυρή πυροσβεστική δύναμη που εκκένωσε προληπτικά την πολυκατοικία και απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.