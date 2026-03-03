Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3.200.000 ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (3/3) η κλήρωση 3035 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 3, 4, 27, 31 και Τζόκερ το 11.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
