Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

Η σφραγίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) στην έδρα της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια, 13 Απριλίου 2016.

Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ελάχιστες υλικές ζημιές, σε μια ενέργεια που θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβολική νίκη για την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post, η οποία επικαλείται δύο αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένα με το θέμα

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι δύο drones χτύπησαν το συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, αλλά δεν αποκάλυψαν ότι η επίθεση έπληξε και το κέντρο κατασκοπείας των ΗΠΑ.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σύμφωνα με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Washington Post, η επίθεση «κατέστρεψε» μέρος της οροφής της πρεσβείας, με αποτέλεσμα να προκληθούν «δομικές ζημιές» την ώρα που το προσωπικό «συνεχίζει να κατευθύνεται σε καταφύγιο».

Όσον αφορά τον σταθμό της CIA, δεν έχει γίνει σαφής η έκταση των ζημιών, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε προσωπικό της μυστικής υπηρεσίας.

Πρώην αξιωματικοί της CIA που έχουν εργαστεί στην περιοχή λένε ότι η απώλεια του σταθμού είναι μια «αναστάτωση», αλλά υπάρχουν λύσεις.

«Οι περικοπές είναι μέρος της δουλειάς», είπε ένας πρώην αξιωματικός που υπηρέτησε στη Μέση Ανατολή και ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στην εφημερίδα. «Η σχέση μας είναι τόσο στενή που νομίζω ότι οι Σαουδάραβες θα στρώσουν κόκκινο χαλί για να φιλοξενήσουν το προσωπικό της μυστικής υπηρεσίας», κατέληξε.