IAEA: «Σοβαρή ανησυχία» προκαλεί η άρνηση του Ιράν να επιτρέψει πλήρη επιθεώρηση αποθεμάτων ουρανίου
Η IAEA εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την άρνηση του Ιράν να επιτρέψει πλήρη έλεγχο των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, ωστόσο χαρακτήρισε «αιτία σοβαρής ανησυχίας» την άρνηση της Τεχεράνης να επιτρέψει στους επιθεωρητές πλήρη πρόσβαση στο «μεγάλο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για όπλα».
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκρόσι ανέφερε ότι, εφόσον το Ιράν δεν συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων επιτήρησης, η IAEA δεν θα είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό.