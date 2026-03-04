IAEA: «Σοβαρή ανησυχία» προκαλεί η άρνηση του Ιράν να επιτρέψει πλήρη επιθεώρηση αποθεμάτων ουρανίου

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, ωστόσο χαρακτήρισε «αιτία σοβαρής ανησυχίας» την άρνηση της Τεχεράνης να επιτρέψει στους επιθεωρητές πλήρη πρόσβαση στο «μεγάλο απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε επίπεδα κοντά σε αυτά που απαιτούνται για όπλα».

I have been very clear and consistent in my reports on Iran’s nuclear programme: while there has been no evidence of Iran building a nuclear bomb, its large stockpile of near-weapons grade enriched uranium and refusal to grant my inspectors full access are cause for serious… — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) March 3, 2026



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Γκρόσι ανέφερε ότι, εφόσον το Ιράν δεν συνεργαστεί με τον Οργανισμό για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων επιτήρησης, η IAEA δεν θα είναι σε θέση να διαβεβαιώσει ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι αποκλειστικά ειρηνικό.