Στροφή από Τουρκία: Λανθασμένη στρατηγική τα πλήγματα του Ιράν στις χώρες του Κόλπου λέει ο Φιντάν

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ προειδοποίησε ότι ο πόλεμος εξαπλώνεται σε όλη την περιοχή. Μιλά για δύο πιθανά σενάρια εξέλιξης της σύγκρουσης και αναφέρει ότι η Άγκυρα έχει ήδη κινητοποιηθεί διπλωματικά

Γιάννης Φιλιππάκος

Αρχείου - AP
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, άσκησε κριτική στην Τεχεράνη για τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές χωρών της Μέσης Ανατολής, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT το βράδυ της Τρίτης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας καταδίκασε τις επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τες λανθασμένη στρατηγική που εντείνει την αποσταθεροποίηση.

«Οι περισσότερες χώρες του Κόλπου προσπάθησαν να αποφύγουν αυτόν τον πόλεμο. Η επίθεση του Ιράν στις χώρες του Κόλπου είναι μια λανθασμένη στρατηγική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η περιοχή διανύει «πολύ κρίσιμες ημέρες».

Όπως σημείωσε, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης δεν περιορίζονται στο Ιράν. «Όπως προβλέψαμε εδώ και καιρό, ο πόλεμος εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε.

«Στρατηγική πίεσης μέσω ενεργειακών υποδομών»

Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη στοχεύει κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις ώστε να αυξήσει το κόστος για τους αντιπάλους της.

«Βλέπουμε ότι το Ιράν ακολουθεί μια στρατηγική: τη στιγμή που εκτιμά ότι θα δεχτεί τελική επίθεση, υιοθετεί τη λογική “αν φύγω, θα πάρω μαζί μου και την περιοχή”, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν γνωρίζει πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι εγκαταστάσεις για την παγκόσμια οικονομία, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια, και τις χρησιμοποιεί ως μέσο πίεσης.

Τα δύο σενάρια για την εξέλιξη του πολέμου

Ο Τούρκος υπουργός περιέγραψε δύο βασικά σενάρια που, όπως είπε, θα καθορίσουν τη διάρκεια και τον χαρακτήρα της σύγκρουσης.

Το πρώτο αφορά μια στρατιωτική επιχείρηση με στόχο την εξάλειψη των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

«Υπάρχει η άποψη ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος», ανέφερε.

Το δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με τον Φιντάν, αφορά στρατιωτική επιχείρηση που θα στοχεύει σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Ανάλογα με το ποιος από τους δύο στόχους επιδιώκεται, αλλάζει η διάρκεια του πολέμου, αλλάζει ο χαρακτήρας του και αλλάζουν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται», τόνισε.

Διπλωματικές κινήσεις από την Άγκυρα

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας σημείωσε τέλος ότι η Άγκυρα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με άλλες χώρες για να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση.

«Ήδη εργαζόμαστε για να αποτρέψουμε την επιδείνωση της κατάστασης, συνενώνοντας τις δυνάμεις μας», δήλωσε.

