CNNi: Σχέδιο εξοπλισμού των Κούρδων από τη CIA – Σενάρια για εξέγερση στο Ιράν

Η CIA φέρεται να βρίσκεται σε διαδικασία παροχής όπλων σε κουρδικές δυνάμεις, με στόχο την πρόκληση εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNNi.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του CNNi, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με ιρανικές αντικαθεστωτικές οργανώσεις και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης. Στα σύνορα Ιράκ–Ιράν δραστηριοποιούνται χιλιάδες Ιρανοί Κούρδοι μαχητές, κυρίως στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, με ορισμένες οργανώσεις να αφήνουν τις τελευταίες ημέρες ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης δράσης και να καλούν Ιρανούς στρατιωτικούς να αυτομολήσουν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν εντείνει τα πλήγματα κατά κουρδικών ομάδων, ανακοινώνοντας ότι στοχοποίησαν θέσεις τους με δεκάδες drones. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ανώτερο κουρδικό αξιωματούχο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, οργάνωση που συγκαταλέγεται σε όσες βρέθηκαν στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων.

Πηγές εκτιμούν ότι κουρδικές αντιπολιτευτικές δυνάμεις ενδέχεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες ημέρες, θεωρώντας ότι η συγκυρία δημιουργεί «μεγάλη ευκαιρία», ενώ προσδοκούν στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.