Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

Τα προβλήματα επηρέασαν τη δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής σελίδας του Facebook

Newsbomb

Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσίασε το Facebook το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το DownDetector.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα επηρέασαν τη δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής σελίδας.

facebook-down
facebook-down2.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν τις απώλειες στη Wall Street

23:59TRAVEL

Άγιος Φανούριος: Το «αθέατο» ξωκκλήσι της Κρήτης και η ιστορία των θαυμάτων του

23:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολοκληρώνεται η «Οδύσσεια» για την Κ18 του Άρη - Επιστρέφει με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στο Ωραιόκαστρο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται αφρικανική σκόνη - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι η Κύπρος κείται πλησίον - Ο Κίμων επιστρέφει 2.476 χρόνια μετά

23:33ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αναστάτωσε όλη την πόλη και τελικά έχασε το δίπλωμά του

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης καταγγέλλει Πολάκη για τη δήλωση «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όριά του» μετά τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Κατέρρευσε ξύλινη γέφυρα στο Σανταντέρ - Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 58χρονης από το Χαλάνδρι

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο μικρός Κωνσταντής πήρε το μικρόφωνο από τον μπαμπά του και «έκλεψε» την παράσταση

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έπληξε θέσεις πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Δορυφορικές εικόνες

22:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ευχαριστώ» Χριστοδουλίδη σε Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία

22:51LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»

22:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία με 6 μποφόρ στο Αιγαίο

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση δύο ατόμων από αερόστατο που μπλέχτηκε σε πύργο επικοινωνιών 275μ. πάνω από το έδαφος

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξελέγη ο γιος του Χαμενεΐ ως επόμενος Ανώτατος Ηγέτης

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι Κούρδοι το μυστικό «όπλο» Τραμπ στο Ιράν; Το δημοσίευμα της Wall Street Journal και οι φόβοι Ερντογάν

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας ο Δήμος Καρπενησίου

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Ιρανικό drone χτύπησε τον σταθμό της CIA στη Σαουδική Αραβία

07:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πιθανή ψυχρή εισβολή από τη Σιβηρία μεταξύ 9 και 15 Μαρτίου - Τα προγνωστικά για την Ελλάδα

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης καταγγέλλει Πολάκη για τη δήλωση «τα κοράκια των φαντς έχουν φτάσει τον κόσμο στα όριά του» μετά τον ξυλοδαρμό του CEO της Cepal

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιόνια Οδός: Νέο ρήγμα στο 128ο χλμ. – Τι αλλάζει στις εργασίες και την κυκλοφορία

20:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροδρόμιο στο Ντουμπάι ξανάνοιξε, 3 ημέρες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν: Χαρά και ανακούφιση από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στις οικογένειές τους - Φωτογραφίες

19:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Επιχείρηση «Επική Οργή» με στόχο την καρδιά του καθεστώτος - Το χτύπημα στην «Ιερή πόλη» των Σιϊτών Κομ

22:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Αυτός θα είναι ο Πολιούχος Άγιος του Παλαιού Φαλήρου

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 58χρονης από το Χαλάνδρι

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έχουμε αποφασίσει την στήριξη της Κύπρου με εναέρια μέσα και με φρεγάτα που θα φτάσει απόψε

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στην «πρώτη γραμμή» του κινδύνου οι Έλληνες ναυτικοί - Καταγράφουν σε βίντεο τις επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

21:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

22:24ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/3/2026: Ένας τυχερός κέρδισε 3.200.000 ευρώ - Πάνω από 20 νικητές στην 2η κατηγορία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ