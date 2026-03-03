Αναφορές για προβλήματα στο Facebook - Δεν φορτώνει η σελίδα

Προβλήματα συνδεσιμότητας παρουσίασε το Facebook το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα, σύμφωνα με το DownDetector.

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα επηρέασαν τη δυνατότητα φόρτωσης της αρχικής σελίδας.