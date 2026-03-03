Να μ’ αγαπάς: Η σειρά που βάζει φωτιά στο «X»

Η καθημερινή σειρά του ALPHA, που αυτή την εβδομάδα κράτησε παρέα Δευτέρα και Τρίτη με διπλό επεισόδιο, δεν σαρώνει μόνο στους πίνακες τηλεθέασης αλλά ξεσηκώνει και το κοινό του «X».

Η Σοφία [Ελισάβετ Μουτάφη] έχει την τιμητική της ως νέα «Σοράγια» της ελληνικής μυθοπλασίας, ενώ από το «στόχαστρο» των χρηστών του δημοφιλούς μέσου δεν ξεφεύγει ούτε ο Θεόφιλος ούτε η Εβίτα.

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις:

Στα επόμενα επεισόδια, πάντως, οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές. Η αγωνία κορυφώνεται στο νοσοκομείο, όταν ο Θεόφιλος παθαίνει ανακοπή και οι γιατροί δίνουν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Η οικογένεια διαλύεται από κατηγορίες και εντάσεις, ενώ η αλήθεια για το ατύχημα φέρνει νέα ρήγματα. Τα αποτελέσματα συμβατότητας για μεταμόσχευση νεφρού απογοητεύουν: κανείς από τους στενούς συγγενείς δεν είναι κατάλληλος δότης. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Κι ενώ όλα μοιάζουν χαμένα, ο Θεόφιλος ζητά από τον γιατρό του να εξετάσει έναν ακόμη δότη, που πιθανολογεί πως θα είναι συμβατός, γιατί είναι βιολογικό του παιδί.

Η Νικαίτη, που έρχεται, ακούει την τρομερή αποκάλυψη και το σοκ φαίνεται στο βλέμμα της… Ο Λευτέρης, βέβαιος πλέον πως η Σοφία κρύβεται πίσω από το στημένο ατύχημα της Φωτεινής και της Άννας, την παγιδεύει στο νοσοκομείο και την αναγκάζει να ομολογήσει. Η σύγκρουσή του με τον Ορφέα φουντώνει, ενώ την ίδια στιγμή ο γιατρός Αθανασιάδης καλεί τον Ορφέα για κρίσιμη ενημέρωση σχετικά με τη μεταμόσχευση του Θεόφιλου. Και ενώ η αγωνία κορυφώνεται, ο γιατρός αφήνει να εννοηθεί πως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα συμβατού δότη μέσα στην οικογένεια.

