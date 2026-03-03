Άγριο περιστατικό σε λεωφορείο: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο πρόσωπο 38χρονου

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής Σαρωνίδα – Ελληνικό, όταν ένας 24χρονος επιβάτης επιτέθηκε σε 38χρονο, χρησιμοποιώντας στιλό ως όπλο.

Ο νεαρός άνδρας προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο του θύματος, προκαλώντας πανικό στους υπόλοιπους επιβάτες.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση και οδήγησε στον έλεγχο των εμπλεκομένων, όπου στην κατοχή του 24χρονου εντοπίστηκε ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση, ενώ ο 38χρονος κατηγορείται επίσης για εξύβριση.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της συμπλοκής.

