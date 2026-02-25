Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός δάγκωνε το τιμόνι!

Σοκ προκαλεί η εικόνα οδηγού αστικού λεωφορείου, ο οποίος κρατά το τιμόνι και παράλληλα τρώει το φαγητό του.

Το αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το βράδυ την περασμένη Τετάρτη (18/02) με αρνητικό πρωταγωνιστή, τον οδηγό λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο 040, Πειραιάς - Σύνταγμα, ο οποίος χειριζόταν το τιμόνι με τα γόνατα, γιατί με τα χέρια του έτρωγε το βραδινό του.

Μάλιστα, εκείνη την ώρα το λεωφορείο ήταν γεμάτο επιβάτες. Ο επαγγελματίας οδηγός του αστικού λεωφορείου, που έτρωγε κανονικό γεύμα κατά την ώρα της οδήγησης, είχε καλύψει με χαρτόνι το τζάμι πίσω του, ώστε να μην τον βλέπουν οι επιβάτες.

Η ΟΣΥ ενημερώνει ότι θα κινηθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Όπως ανακοίνωσε συγκεκριμένα: "Ο συγκεκριμένος οδηγός τίθεται άμεσα σε διαθεσιμότητα και ταυτοχρόνως αρχίζει η πειθαρχική διαδικασία. Για την ΟΣΥ, η ασφαλής μεταφορά του επιβατικού κοινού είναι αδιαμφισβήτητη."

Παρά την αυστηροποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους δρόμους.